CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!

Gazeteci Mehmet Fırat’ın Balcıoğlu hakkındaki iddiaları şöyle:

* 'CHP Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu bir kasap çırağıdır. Yani küçük bir kasap dükkanı var.

* 3 dönemdir de belediye meclis üyeliği yapıyor aynı zamanda.

* Ancak nasıl oluyorsa, 2024 Mart seçimlerinde Bora Balcıoğlu seçimi aldıktan 1 ay sonra; bakın fazla değil, sadece 1 ay sonra lüks bir eve taşınıyor. Silivri'nin en lüks bir sitesine taşınıyor. Bugün herhalde 40-50 milyon değerinde bir villaya...

* Yetmiyor, babasına da lüks bir ev alıyor Bora Balcıoğlu. Yetmiyor, her hafta sonu eşiyle birlikte Kıbrıslar, Parisler, Londralar, İsviçreler...

* Şaşırıyoruz tabii. Kolundaki saat Rolex marka, 11 milyon... 11 milyon... Bakın 11 milyon için bu ülkede insanlar 11 sefer dünyaya gelseler o paraya ulaşamazlar.

* Eşinin ayağındaki terlik 50-60 bin TL. Şalı, sadece bir şal 40-50 bin lira.

* Bizim bilmediğimiz Bora Balcıoğlu'nun bir işi mi var?

* Hani gökten sana böyle Silivri'ye para yağıyor da Bora Balcıoğlu'nun hesabına mı geliyor? Bir bilelim."