CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da gözdeleri arasında bulunan CHP’nin Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında ortaya atılan iddialar CHP’li belediyelerde dönen yolsuzluk nedeniyle kamuoyunu pek de şaşırtmadı ancak Balcıoğlu’nun kasap çıraklığından geldiği noktayı görenler yok artık demekten kendini alamadı. Gazeteci Mehmet Fırat, Balcıoğlu’nun kısa sürede aldığı yolu ‘Gökten para yağsa ancak bu kadar olurdu” iddiasıyla anlattı.
Gazeteci Mehmet Fırat’ın Balcıoğlu hakkındaki iddiaları şöyle:
* 'CHP Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu bir kasap çırağıdır. Yani küçük bir kasap dükkanı var.
* 3 dönemdir de belediye meclis üyeliği yapıyor aynı zamanda.
* Ancak nasıl oluyorsa, 2024 Mart seçimlerinde Bora Balcıoğlu seçimi aldıktan 1 ay sonra; bakın fazla değil, sadece 1 ay sonra lüks bir eve taşınıyor. Silivri'nin en lüks bir sitesine taşınıyor. Bugün herhalde 40-50 milyon değerinde bir villaya...
* Yetmiyor, babasına da lüks bir ev alıyor Bora Balcıoğlu. Yetmiyor, her hafta sonu eşiyle birlikte Kıbrıslar, Parisler, Londralar, İsviçreler...
* Şaşırıyoruz tabii. Kolundaki saat Rolex marka, 11 milyon... 11 milyon... Bakın 11 milyon için bu ülkede insanlar 11 sefer dünyaya gelseler o paraya ulaşamazlar.
* Eşinin ayağındaki terlik 50-60 bin TL. Şalı, sadece bir şal 40-50 bin lira.
* Bizim bilmediğimiz Bora Balcıoğlu'nun bir işi mi var?
* Hani gökten sana böyle Silivri'ye para yağıyor da Bora Balcıoğlu'nun hesabına mı geliyor? Bir bilelim."
