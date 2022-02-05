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Dünya Yunanistan'da sular durulmuyor! Sokaklara dökülen yüzlerce kişi pahalılığı protesto etti
Dünya

Yunanistan'da sular durulmuyor! Sokaklara dökülen yüzlerce kişi pahalılığı protesto etti

Alım gücünün azalmayı sürdürdüğü Yunanistan'da sokaklara dökülen yüzlerce kişi, enerji, akaryakıt ve temel ürünlerdeki sürekli fiyat artışını protesto etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 18:38:00 - 2022-02-05 18:40:58
Yunanistan'da sular durulmuyor! Sokaklara dökülen yüzlerce kişi pahalılığı protesto etti

Yunanistan’ın başkenti Atina’da yüzlerce kişi, enerji, akaryakıt ve temel ürünlerdeki sürekli fiyat artışını protesto etmek amacıyla sokağa indi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Omonia Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, enerji, akaryakıt ve temel ürünlerdeki sürekli fiyat artışını protesto etmek amacıyla sokağa indi. Protestocular, hükümetin ihtiyaç sahiplerini desteklemek yerine kamu fonlarını farklı yerlere harcadığını iddia ederek, söz konusu fiyat artışları ile mücadele için acil önlemler alınmasını talep etti. Göstericiler, sık sık “Sağlık, eğitim, elektrik, su ticari ürün değildir, halkındır” sloganı attı.

Yunanistan'da alım gücü azalmayı sürdürüyor

Hükümet, fiyatların yükselişini engellemek için her şeyi yaptığını öne sürerken, enerji piyasasındaki dalgalı seyir nedeniyle Yunanistan’da elektrik faturalarında büyük artış yaşandı.

Ülkede özellikle Atina’da gıda ve temel ürünlerdeki fiyat artışı sürerken, vatandaşların alım gücü günden güne azalmaya devam ediyor.

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