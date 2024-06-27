Yunanistan'da su kıtlığı: Acil durum ilan edildi! Ciddi rahatsızlığa sebep olabilir! Tüm ülkeyi tedirgin etti
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı duyurdu! Yunan adasında Ciddi hastalığa sebep olacağı düşünülen olay: Su kıtlığı nedeniyle Güllük Körfezi'nin karşısındaki İleryoz (Leros) Adası'nda "acil durum" ilan etti.
Su kıtlığı nedeniyle Güllük Körfezi'nin karşısındaki İleryoz (Leros) Adası'nda "acil durum" ilan edildiği duyuruldu.
Sıcaklıkların artması susuzluk tehlikesine yol açıyor.
Türkiye'nin komşusu konumundaki İleryoz (Leros) Adası da susuzlukla karşı karşıya kaldı.
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, önlem alarak, su kıtlığı nedeniyle Güllük Körfezi'nin karşısındaki İleryoz (Leros) Adası'nda "acil durum" ilan etti.
Susuzluk sorununun sonuçlarıyla mücadele edebilmek için karar alındı
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Bakanlık kararında, İleryoz Adası'nda yaşanan susuzluk sorununun olası sonuçlarıyla mücadele edebilmek için bölgede "acil durum" ilan edildiği belirtildi.
"Acil durum bir ay sürecek"
Acil durum halinin bir ay sürmesi, bu süre içerisinde yetkili kurumların yeterli su temini için gerekli önlemleri alması öngörülüyor.
Acil durum halinin bir ay sürmesi, bu süre içerisinde yetkili kurumların yeterli su temini için gerekli önlemleri alması öngörülüyor.
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