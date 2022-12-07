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Dünya Yunanistan'da rezil oldu! Miçotakis'e yurt dışı ziyaretinde soğuk duş
Dünya

Yunanistan'da rezil oldu! Miçotakis'e yurt dışı ziyaretinde soğuk duş

Arnavutluk'ta Yunan nüfusunun bulunduğu bölgeleri ziyaret edemeyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinde rezil oldu. Yunan muhalifler Arnavutluk ziyaretini "diplomatik fiyasko" olarak yorumladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 19:01:00 -
Yunanistan'da rezil oldu! Miçotakis'e yurt dışı ziyaretinde soğuk duş

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) uzlaşması için Arnavutluk'a giden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e Edi Rama'dan onay çıkmadı. Yunan muhalefeti, Miçotakis'in Arnavutluk ziyaretinin diplomatik bir fiyasko olduğunu dile getirirken, Yunan nüfusun bulunduğu bölgeleri ziyaret edememesinin sebebinin Rama'nın rızasının bulunmaması olduğu ileri sürüldü.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dünkü Arnavutluk ziyaretini "diplomatik fiyasko" olarak yorumladı.

Edi Rama'dan izin çıkmadı

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, Miçotakis'in Arnavutluk'ta Yunan nüfusun bulunduğu bölgeleri ziyaret edememesinin sebebinin, Başbakanlıktan açıklandığı gibi olumsuz hava şartları değil, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın rızasının bulunmaması olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, "Maalesef Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi amacıyla Uluslararası Adalet Divanına gidilmesi için uzlaşı anlaşması da imzalanmadı." ifadeleri yer aldı.

"Özür anlamına gelmiyor"

Rama'nın, Euractiv haber portalına verdiği röportajda sarf ettiği "Batı Balkanların Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, Yunanistan'ın yaptığı gibi kopya çekebileceğiniz bir sınav değil." şeklindeki sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada, Rama'nın Miçotakis ile ikili görüşme sırasındaki "Bu sözler, bugünkü Yunanistan'la ilgili değil." ifadesinin Yunan basınının iddia ettiğinin aksine bir özür anlamına gelmediğini savundu.

"Miçotakis'in ziyareti diplomatik fiyaskodur"

Açıklamada, Miçotakis'in dış politikadaki başarısızlığının böylece bir kez daha teyit edildiği öne sürülerek, "Miçotakis'in Arnavutluk ziyareti diplomatik bir fiyaskodur." ifadesi yer aldı.

Arnavutluk'ta dün düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi kapsamında Tiran'a giden Miçotakis, Rama ile ikili görüşmede bulunmuştu.
Miçotakis'in, Arnavutluk'ta Yunan nüfusun bulunduğu bölgelere öngörülen ziyareti, olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptal edilmişti.

 

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