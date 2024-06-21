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Dünya Yunanistan'da orman yangınları can aldı
Dünya

Yunanistan'da orman yangınları can aldı

Yeniakit Publisher
2024-06-21 21:28:00 -
Yunanistan'da orman yangınları can aldı

Yunanistan'da son 24 saatte 64 noktada çıkan orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan devlet televizyonu ERT'in haberine göre, Mora Yarımadası'ndaki Hanakia İlias mevkisinde çıkan yangında alevler bir köye yaklaştı. Yangının yakınındaki evin önünde 54 yaşındaki bir erkek ölü bulundu.

Hayatını kaybeden kişide yanık izine rastlanmadığı, ölüm nedeninin yangın nedeniyle yaşadığı şok olabileceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı Yunanistan'da rüzgarın hızının da bazı yerlerde saatte 95 kilometreye ulaşması dolayısıyla ülke genelinde son 24 saatte 64 farklı noktada orman yangını çıktığı kaydedildi.

Yanan bölgelere yakın konumdaki çok sayıda yerleşim biriminde yaşayanlar tedbiren tahliye edildi. Birçok zeytinlik ve tarım alanı da yangında kül oldu. Bazı köylerdeki evlerin de yangınlarda zarar gördüğü aktarıldı.

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