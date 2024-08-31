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Dünya Yunanistan'da olağanüstü hal olayında son dakika gelişmesi! Ölü balıklar deniz yüzeyini kapladı
Dünya

Yunanistan'da olağanüstü hal olayında son dakika gelişmesi! Ölü balıklar deniz yüzeyini kapladı

Yeniakit Publisher
2024-08-31 23:16:00 - 2024-08-31 23:59:36
Yunanistan'da olağanüstü hal olayında son dakika gelişmesi! Ölü balıklar deniz yüzeyini kapladı

Yunanistan'da tonlarca ölü balığın deniz yüzeyini kapladığı Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edildi. yunan adalarında olayında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yunan yetkililer bölgedeki sahillerde yüzülmemesini ve balık tutulmamasını istedi. Yunan adaları ile ilgili herkesi şok edecek bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Yunanistan'da tonlarca ölü balığın deniz yüzeyini kapladığı Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edildi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ölü balıkların deniz yüzeyini kapladığı 27 Ağustos'tan bu yana devam eden temizlik çalışmalarına rağmen bölgede yaşanan ekolojik felaket ve yoğun kötü kokunun kamu sağlığı üzerinde yaratığı endişe ile bunun yerel ekonomide ve turizmde neden olduğu zarar sebebiyle Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edilmesine karar verdi.

Yetkililer de bölgedeki sahillerde yüzülmemesini ve balık tutulmamasını istedi.

Binlerce ölü balık deniz yüzeyini kapladı

Ülke basınında çıkan haberlerde, balıkların Volos kenti yakınlarında bulunan Karla Gölü'nden geldiği belirtilirken, gölün 1962'de sıtmayla mücadele kapsamında kurutulduğu ancak geçen yıl bölgedeki sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sellerin gölün tekrar dolmasına neden olduğu aktarılmıştı.

Uzmanlara göre, göl suları tatlı su balıklarını Volos kentinin bulunduğu Pagasit Körfezi'ne itmiş ve bu durum balık ölümlerine yol açmıştı.

Kilometrelerce uzanan ölü balık yığınlarından 100 tonun üzerinde balık özel araçlarla toplanmıştı.

Volos sahilinde 27 Ağustos'ta binlerce ölü balık deniz yüzeyini kaplaması üzerine savcılık bölgede deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatmıştı.

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