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Dünya Yunanistan'da öğretmenlerden eylem! Greve gittiler
Dünya

Yunanistan'da öğretmenlerden eylem! Greve gittiler

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğretmenler, maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 19:50:00 -
Yunanistan'da öğretmenlerden eylem! Greve gittiler

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğretmenler, maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı.

Öğretmenler, hayat pahalılığı sebebiyle bir günlük greve gitti.

Maliye Bakanlığı önünde toplanan eylemciler, hem maaşların artırılmasını hem de sözleşmeli personelin kadroya alınmasını istedi.

Bir grup eylemci ile polis arasında parlamento binası önünde küçük çaplı arbede yaşandı.

Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

 

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