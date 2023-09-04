Yunanistan'da Müslüman mezarlığına saldırı yapıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Müslüman mezarlığına yapılan saldırı hakkında "Faillerin biran önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz." açıklaması yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da bulunan Narlıköy'deki Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Batı Trakya'da bulunan Narlıköy'deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının hafta sonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eylemini şiddetle kınıyoruz. Söz konusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yapılan ve soruşturma başlatıldığını belirten açıklamayı not ettik.

Faillerin biran önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarını, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasını Yunan makamlarından bekliyoruz.

Narlıköy'de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz.

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Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının dahi hedef alınıyor olması, ortak insani değerlerimizin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koymaktadır. Komşumuz Yunanistan'ı bu yönde gerekli tedbirleri almaya, benzer eylemlerin gelecekte yaşanmasını önlemeye ve Batı Trakya Türk Azınlığı'nın huzur ve güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz."