Gündem Yunanistan'da kritik zirve! Suudi Bakan Atina'ya geldi, Hürmüz Boğazı için acil çağrı yapıldı!
Yunanistan'da kritik zirve! Suudi Bakan Atina'ya geldi, Hürmüz Boğazı için acil çağrı yapıldı!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Atina'da gerçekleştirdikleri görüşmede Orta Doğu'daki krizleri ve küresel ticaretin güvenliğini masaya yatırdı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile başkent Atina'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki bakan, basına açıklamalarda bulundu.

Yerapetritis, görüşmede Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığını belirterek, ülkesinin Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine olan desteğini dile getirdi.

Seyrüsefer serbestisinin önemine değinen Yerapetritis, bu serbestinin sağlanamaması halinde enerji sektörü, küresel tedarik zinciri ve genel olarak küresel ticarette krizler oluşabileceğinin altını çizdi.

Yerapetritis, Batı Şeria ve Gazze'deki insani durumun endişe yaratmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Gazze, diplomasinin merkezinde durmaya devam etmelidir. Temel öncelik ise bölgeye insani yardımın kesintisiz iletilmesinin sağlanması, barış planının tam olarak uygulanması ve (barış) planın ikinci safhasına geçilmesidir." diye konuştu.

Bin Ferhan da tedarik zincirinin bozulmaması için Hürmüz Boğazı'ndaki durumun eski haline dönmesi gerektiğini ifade ederek, bugünkü görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanların ele alındığını aktardı.

