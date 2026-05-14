  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan, Doğu-Batı Orta Koridoru’na dikkat çekti: Önemi her geçen gün artıyor Önder Aksakal yerden yere vurdu! CHP’de hırsızlığı bile gölgede bırakan iddialar Özgür Özel’den başkanın eşine taciz telefonu “Kocan erkek gibi dik durmadı” Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da devlet nişanı verildi Adana'da dehşet olay: Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü! Fatih Atik’ten o yazışmayla ilgili iki soru! Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa açıklandı Bilal Erdoğan: Bırakın Filistin’i biz yönetelim! "Kudüs'ü barış içinde sadece biz yönettik" Duran’dan katil İsrail’e ‘Aksa’ resti: Provokasyonu şiddetle kınıyoruz İmam Hatiplerde modernizm-mezhepsiz İslam dayatması! Aralarında ‘çırılçıplak namaz kılınır’ diyen bile var!
Gündem Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Hadsizler meyhaneyi dualarla açtı!
Gündem

Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Hadsizler meyhaneyi dualarla açtı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Toplumun sinir uçlarıyla oynayan provokatörler yine sahnede. Bu kez Muğla'nın Fethiye ilçesine saçma sapan bir olay yaşandı. Bir meyhanenin açılışına imam getirildi, dua ettirildi. İnanması güç ancak imam efendi de dualarla meyhanenin açılışını yaptı!..

Fethiye’deki meyhane açılışı için düzenlenen törene çağrılan ve yeni emekli olduğu öğrenilen bir imam dua etti.

Meyhane açılışında dua edilmesi şaşkınlığa neden olurken açılışa katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Bu yeni mekan Fethiye ekonomisine inşallah soluk getirir diye düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni mekanların açılmasını, istihdam sağlanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Mekanı açan arkadaşlara, çalışanlara ve müşterilere hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir mekan olmuş. Foça Mahallesi’ne yeni bir soluk getirecek inşallah" dedi.

 

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal ise yaptığı konuşmada işletme sahibine teşekkür ederek "Celil kardeşime bu bölgeye yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.

Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin görüntüler izleyenleri şaşırtırken, sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Alkol illeti yine yaptı yapacağını Ne midelerinde duruyor ne direksiyonda
Alkol illeti yine yaptı yapacağını Ne midelerinde duruyor ne direksiyonda

Yerel

Alkol illeti yine yaptı yapacağını Ne midelerinde duruyor ne direksiyonda

Ehliyetsiz kadın polise direndi Alkol üstüne düşeni yaptı Sinir krizi ve ceza
Ehliyetsiz kadın polise direndi Alkol üstüne düşeni yaptı Sinir krizi ve ceza

Yerel

Ehliyetsiz kadın polise direndi Alkol üstüne düşeni yaptı Sinir krizi ve ceza

Şampiyonluk kutlamasının suyu çıktı! Alkollü Galatasaraylılar yaşlı adamı tekme tokat dövdü
Şampiyonluk kutlamasının suyu çıktı! Alkollü Galatasaraylılar yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Spor

Şampiyonluk kutlamasının suyu çıktı! Alkollü Galatasaraylılar yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Alkollü sürücünün planı tutmadı! Uygulamayı görünce çorbacıya kaçtı
Alkollü sürücünün planı tutmadı! Uygulamayı görünce çorbacıya kaçtı

Yaşam

Alkollü sürücünün planı tutmadı! Uygulamayı görünce çorbacıya kaçtı

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

EMEKLİ

Yıllar önce Gaziantep Belediye Başkanı vardı bunların,Kurban keserek Kerhane açmıştı...bu zihniyetin yaptıklarına şaşırmamak lazım,Allah (c.c)'ın laneti bunların üzerine olsun,Amiin...

Blondepate

Vardır onların da bir tanrısı....
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23