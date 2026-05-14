Yıldırım kulübeyi küle çevirdi!
Kastamonu’da sağanak yağış sırasında yıldırım düşen ahşap kulübede yangın çıktı.
Kastamonu’da sağanak yağışın etkili olduğu akşam saatlerinde yıldırımın isabet ettiği ahşap kulübe alev aldı.
Kontrol altına alındı
Olay, Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka Çakıllı köyü Hacıosman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında bir kulübenin üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği kulübede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.