İngiltere’de casusluk soruşturması! Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City adım adım Premier Lig'e

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Milwall'ı eleyerek Wembley'deki Premier Lig'e yükselme finalini oynamaya hak kazanmıştı. Southampton ile Middlesbrough arasında oynanan maçtan önce Southampton'ın stajyer analisti William Salt'ın Middlesbrough tesislerine girerek casusluk yaptığı görüntülerin ortaya çıkması sonrasında finalin adı değişebilir.

Haber Global’den Ahmet Turna’nın haberine göre, İngiltere Championship'te Acun Iılcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Wembley'deki finale yükselme başarısı gösterdi. Hull City'nin rakibi ise Southampton-Middlesbrough maçının galibi olacaktı. Southampton, Middlesbrough'u 0-0 biten ilk maçın ardından rövanş müsabakasında 2-1 yenerek Championship Yükselme Play Off finalinde yükselme başarısı göstermiş ve Hull City'nin rakibi olmuştu.

SOUTHAMPTON'A SORUŞTURMA KARARI

Southampton'da görev yapan stajyer analist William Salt, Middlesbrough ile oynanan ilk maçın öncesinde rakibinin antrenman tesislerine gizli bir şekilde girerek taktik bilgilerini kayda almıştı.

Daily Mail'in bu olayı ortaya çıkarmasının ardından oynanan ikinci maçı Southampton kazanmıştı fakat İngiltere Futbol Federasyonu, Pazar günü oynanacak final öncesi bu olayı soruşturma kararı aldı.

MIDDLESBROUGH ANTRENMANLARA GERİ DÖNME KARARI ALDI

Daily Mail'in haberine göre Southampton'a 2-1 yenilerek sezonu sona eren Middlesbrough, Pazar günü oynanacak final öncesi Cuma günü antrenmanlara geri dönme kararı aldı.

Middlesbrough yönetimi, İngiltere Futbol Federasyonu'nun Sotuhampton'ı diskalifiye etmesini bekliyor.

BİLETLER KALDIRILDI

Ayrıca İngiltere Futbol Federasyonu'nun casusluk iddialarını soruşturma kararını almasının ardından Southampton kulübü, Wembley'de Hull City ile oynanacak maçın bilet bilgilerini resmi internet sitesinden kaldırdı.

KARAR HER AN AÇIKLANABİLİR

İngiltere Futbol Federasyonu yetkililerince incelenen casusluk iddialarının ardından kararın en geç Cuma günü (Yarın) verilmesi bekleniyor. İngiltere Futbol Federasyonu'nun Southampton'a diskalifiye ederek Middlesbrough'u finale yükseltme veya Hull City'i direkt Premier Lig'e yükseltme gibi seçenekleri bulunuyor.