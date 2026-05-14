Hipertansiyon sinsi ilerliyor: Erken önlem hayat kurtarıyor
Hipertansiyon sinsi ilerliyor: Erken önlem hayat kurtarıyor

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Cem Ulucan, yüksek tansiyonun erken dönemde kontrol altına alınmaması halinde kalp krizi, felç ve organ hasarı gibi hayati risklere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Cem Ulucan, "17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü" kapsamında yaptığı açıklamada hipertansiyonun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini ancak ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirtti.

Hipertansiyonun, halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen önemli bir hastalık olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Cem Ulucan, kontrol altına alınmayan tansiyonun kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi hayati risk taşıyan rahatsızlıklara neden olabileceğini söyledi.

Baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı ve nefes darlığı gibi şikayetleri bulunan kişilerin mutlaka tansiyon kontrolü yaptırması gerektiğini vurgulayan Ulucan, erken teşhisin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Hipertansiyondan korunmak için yaşam tarzı değişikliklerinin önemine değinen Ulucan, "Tuz tüketimini azaltmak, düzenli egzersiz yapmak, sigaradan uzak durmak ve rutin tansiyon takibini ihmal etmemek hipertansiyondan korunmada büyük önem taşır" dedi.
Erken fark edilen hipertansiyonun kontrol altına alınabileceğini kaydeden Ulucan, Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji hekimleri olarak vatandaşların kalp sağlığını korumak için her zaman görev başında olduklarını ifade etti.

