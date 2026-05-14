CHP’li belediyede skandallar bitmiyor! Bozuk yollar sürücülerin kabusu oldu

İstanbul’un manevi merkezi Eyüpsultan, CHP’li belediyenin hizmet kusurları nedeniyle dökülüyor. İlçedeki bozuk yollar, özellikle dik rampalarda sürücüleri canından bezdirdi. Yolun bakımsızlığı nedeniyle zemin tutuşu kaybolan yokuşta, araçlar patinaj çekerek ilerlemekte güçlük çekerken, bir motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, ilçedeki "hizmet sıfır" gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi’nin temel belediyecilik görevlerini dahi yerine getiremediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Her gün aynı çileyi çekmek zorunda kaldıklarını ifade eden bölge sakinleri, belediyenin reklam çalışmalarına ayırdığı bütçeyi yolların onarımına ayırmamasını "skandal" olarak nitelendirdi. Kazaların ve araç arızalarının yaşandığı rampada hiçbir önlem alınmaması, "Belediye ne iş yapar?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

"Vergi veriyoruz ama karşılığında yolumuz bile yapılmıyor" diyen Eyüpsultanlılar çözüm bekliyor.