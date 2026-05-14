Türk Dünyası Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan Kazakistan ile anlaşmaları imzaladı
Türk Dünyası Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan Kazakistan ile anlaşmaları imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirdiği tarihi temaslarla Türk dünyasının birliği yolunda dev bir adım daha attı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya gelen Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik bağları kopulmaz hale getiren imzalara imza atarken, "İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız" sözleriyle küresel sisteme kararlı bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatını kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında mutabık olduklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşmesinin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı" dolayısıyla Kazak halkını tebrik etti.

TÜRK’ÜN GÜCÜ ASYA’DAN YÜKSELİYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart'ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini diledi.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ettiğini belirten Erdoğan, Tokayev ile görüşmesinde ticaretten enerjiye, savunma sanayisi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin, "Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaş

Reisim,soykırımcı katil siyonist israil ile ,katil rumlar ile iliskisi olan ,bizim kardeşimiz degildir,ya ,Türk gibi olurlar oraları buralari oymaz, yada maşa olurlar katillerin,yinede masa olmalarinı Allah gostermesin diyorum.
