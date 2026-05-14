Hemzemin geçitte feci kaza!
Kütahya’da hemzemin geçitten geçen kamyonete yolcu treni çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Çömez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya’da hemzemin geçitte yolcu treninin kamyonete çarpmasıyla feci bir kaza yaşandı. Balıkesir-Kütahya seferini yapan DE 24 402 numaralı yolcu treni, Demirciören köyü yakınlarındaki hemzemin geçitten geçen Hüseyin Çömez (57) idaresindeki 43 UT 420 plakalı kamyonete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Çömez ile araçtaki Bilal (49), Yusuf (27) ve Eray Düzel (21) sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan sürücü Çömez, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.