Leroy Sane’den Fenerbahçe itirafı! ‘Beni cezbetmedi'

Alman yıldız futbolcu Leroy Sane'nin takımdaki EN'lerle ilgili sorulara verdiği kısa cevaplar ise şöyle oldu: -Takımda en iyi anlaştığın kişi? Tabi İlkay'ı çok uzun yıllardır tanıyorum, O yüzden İlkay tabi ki ama Ismail Jacobs, Victor Osimhen, Noa Lang bunlarla da ara çok iyi. -En komik oyuncu? Noa Lang çok komik. Aslında komik değil ama tarzı çok komik. -Birlikte oynadığın en yetenekli futbolcu? Zor biri soru oldu benim için. Buna cevabı veremedim. -Yaşadığın en büyük pişmanlık? Pişman olduğum bir şey yok. -Sahada en çok zorlandığın futbolcu? Nuno Mendes (PSG), Ferlan Mendy (Real Madrid) ve Liverpool'dayken Alex Sandro. -Hayatta olmazsa olmaz dediğin 3 şey? Ailem, eşim, çocuklarım… Televizyon, telefon da benim için önemli. Bir de futbol. -Uzun kollu forma tercihinin nedeni? Bunu çok erken başladım açıkçası. Çok küçük yaşlarda başladım. David Beckham'da görmüştüm. Çok değişik gelmişti. Şimdi kısa formayla oynadığım zaman çok değişik geliyor bana. Buna sadık kaldım.