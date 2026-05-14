İşte kampanyalı Türkiye fiyatı: Honor’un yeni akıllı telefonu satışta

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor 600 serisinin başlangıç modeli Honor 600 Lite, Türkiye'de kullanıcılara sunuldu. Yeni model, 31 Mayıs'a kadar 34 bin 999 lira yerine 29 bin 999 liralık fiyatı ve Honor Earbuds X10 Lite kulaklık hediyesiyle satışa çıkarıldı. Yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, uzun pil ömrü, ince ve hafif tasarımıyla günlük kullanımda güçlü bir deneyim sunan model, 7.34 mm inceliği ve 180 gram ağırlığıyla elde rahat kullanım sağlarken, metal kalkanlı bütüncül gövde yapısı, hassas işçilikle işlenmiş metal çerçevesi ve entegre soğuk oyma süreciyle geliştirilen tasarımı, cihazın hem dayanıklılığını hem de premium görünümünü güçlendiriyor. Honor 600 Lite, 108 MP Ultra-Net görüntüleme sistemiyle günlük fotoğrafçılığı daha net, canlı ve detaylı hale getiriyor. Yüksek çözünürlüklü ana kamera, manzara, portre, ürün ve sosyal medya içeriklerinde daha güçlü kareler yakalamaya imkan tanıyor. Modelde yer alan AI Kamera Butonu ise fotoğraf deneyimini daha pratik hale getiriyor. Kullanıcılar, yapay zeka ekran önerileri ve yapay zeka destekli kamera kısayolları sayesinde çekim, arama, çeviri ve görsel algılama gibi işlemlere daha hızlı erişebiliyor. Böylece Honor 600 Lite, kullanıcının günlük dijital ihtiyaçlarına akıllı şekilde eşlik eden bir cihaz olarak öne çıkıyor.