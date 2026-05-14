İşte kampanyalı Türkiye fiyatı: Honor’un yeni akıllı telefonu satışta
Honor, yeni akıllı telefonu Honor 600 Lite’ı Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Cihaz, kampanyaya özel 29 bin 999 liralık fiyat ve kulaklık hediyesiyle satışa çıktı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor 600 serisinin başlangıç modeli Honor 600 Lite, Türkiye'de kullanıcılara sunuldu. Yeni model, 31 Mayıs'a kadar 34 bin 999 lira yerine 29 bin 999 liralık fiyatı ve Honor Earbuds X10 Lite kulaklık hediyesiyle satışa çıkarıldı. Yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, uzun pil ömrü, ince ve hafif tasarımıyla günlük kullanımda güçlü bir deneyim sunan model, 7.34 mm inceliği ve 180 gram ağırlığıyla elde rahat kullanım sağlarken, metal kalkanlı bütüncül gövde yapısı, hassas işçilikle işlenmiş metal çerçevesi ve entegre soğuk oyma süreciyle geliştirilen tasarımı, cihazın hem dayanıklılığını hem de premium görünümünü güçlendiriyor. Honor 600 Lite, 108 MP Ultra-Net görüntüleme sistemiyle günlük fotoğrafçılığı daha net, canlı ve detaylı hale getiriyor. Yüksek çözünürlüklü ana kamera, manzara, portre, ürün ve sosyal medya içeriklerinde daha güçlü kareler yakalamaya imkan tanıyor. Modelde yer alan AI Kamera Butonu ise fotoğraf deneyimini daha pratik hale getiriyor. Kullanıcılar, yapay zeka ekran önerileri ve yapay zeka destekli kamera kısayolları sayesinde çekim, arama, çeviri ve görsel algılama gibi işlemlere daha hızlı erişebiliyor. Böylece Honor 600 Lite, kullanıcının günlük dijital ihtiyaçlarına akıllı şekilde eşlik eden bir cihaz olarak öne çıkıyor.
İNCE KENARLI 1.5K AMOLED EKRAN: Honor 600 Lite, 1.5K çözünürlüklü ultra ince kenarlı AMOLED ekranıyla video izleme, oyun, sosyal medya ve günlük kullanımda daha güçlü bir görsel deneyim sunuyor. Ultra ince kenar yapısı 1.23 mm olan model, ekran-gövde oranını artırarak daha geniş ve sürükleyici bir kullanım alanı sağlıyor. Canlı renkler, yüksek kontrast ve akıcı görüntü deneyimi sunan AMOLED ekran, Honor 600 Lite'ı hem içerik tüketimi hem de içerik üretimi için güçlü bir seçenek haline getiriyor. Model, 6520 mAh batarya kapasitesiyle gün boyu kesintisiz kullanım deneyimi sunmak üzere geliştirildi. Güçlü batarya yapısı, yoğun sosyal medya kullanımı, video izleme, fotoğraf çekimi ve günlük iletişim ihtiyaçlarında kullanıcıların şarj kaygısını azaltıyor. Cihaz, 6 yıla kadar batarya sağlığını korumaya yönelik yapısıyla uzun ömürlü kullanım hedefini destekliyor. Honor'un batarya teknolojilerindeki deneyimini daha erişilebilir bir modele taşıyan Honor 600 Lite, yüksek batarya kapasitesini ince tasarımla bir araya getiriyor.
IP66 DAYANIKLILIK VE 5 YILDIZLI DÜŞME DİRENCİ: Honor 600 Lite, IP66 su ve toz direnci derecesiyle günlük kullanımda daha güvenli bir deneyim sunuyor. Cihaz, sıçrama, toz ve dış ortam koşullarına karşı dayanıklılık hedefiyle geliştirilirken, beş yıldızlı düşme direnciyle de kullanıcıların günlük hayatta karşılaşabileceği darbelere karşı daha güçlü bir yapı sağlıyor. Metal işlenmiş bütüncül tasarım, dayanıklılık ve estetik beklentilerini aynı gövdede buluşturuyor. Böylece Honor 600 Lite, ince ve hafif yapısına rağmen sağlamlık algısını da güçlendiriyor.
6 YIL SİSTEM GÜNCELLEMESİYLE GELİYOR: Honor 600 Lite, 6 yıl sistem güncelleme desteğiyle kullanıcılarına uzun süreli bir akıllı telefon deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu destek, cihazın yalnızca bugünün değil, gelecek yılların da dijital ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde konumlanmasını sağlıyor. Yapay zeka destekli özellikleri, 108 MP kamerası, 6520 mAh bataryası, ince metal tasarımı ve uzun güncelleme desteğiyle Honor 600 Lite, yüksek teknolojiyi daha geniş kitleler için ulaşılabilir hale getiriyor. Honor, yeni 600 Lite modeliyle cihaz ekosistemini daha güçlü bir noktaya taşıyor. Honor Earbuds 4, aktif gürültü engelleme (ANC) ve yüksek çözünürlüklü ses performansıyla öne çıkarken, Honor Watch 5, gelişmiş sağlık takibi, uzun pil ömrü ve akıllı yaşam özellikleriyle günlük kullanımı destekliyor. Daha erişilebilir segmentte konumlanan Honor, Earbuds X10 Lite, hafif yapısı ve dengeli ses deneyimiyle dikkati çekerken, Honor Watch X5i ise temel sağlık ve fitness özelliklerini şık bir tasarımla sunuyor.
