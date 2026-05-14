  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Global Sumud filosu Gazze için Marmaris’ten hareket etti İşte kampanyalı Türkiye fiyatı: Honor’un yeni akıllı telefonu satışta Olay teklifi alabilir her an... Domenico Tedesco'nın yeni takımı Bundesliga'dan olabilir Yok böyle bir hamle: Ederson'un yerine geliyor: Fenerbahçe aradığı ismi buldu Arazi anlaşmasında kan döküldü! Dayı yeğenini katletti MHP'li olduğu konuşuluyordu siyaset kulislerinde... İşin gerçeği ortaya çıktı İşi zor ama bunu yaptı: Lang Galatasaray'da kalmak istiyor: Napoli'ye indirim talebi Benlerin renk değişimi cilt kanseri belirtisi mi, Güneş kremi D vitaminini engeller mi? Konfor ve fonksiyonelliği modern bir mimariyle harmanlıyor: THY’nin iç hatlar salonuna yeni yüz
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
İşte kampanyalı Türkiye fiyatı: Honor’un yeni akıllı telefonu satışta
AA Giriş Tarihi:

İşte kampanyalı Türkiye fiyatı: Honor’un yeni akıllı telefonu satışta

Honor, yeni akıllı telefonu Honor 600 Lite’ı Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Cihaz, kampanyaya özel 29 bin 999 liralık fiyat ve kulaklık hediyesiyle satışa çıktı.

#1
Foto - İşte kampanyalı Türkiye fiyatı: Honor’un yeni akıllı telefonu satışta

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor 600 serisinin başlangıç modeli Honor 600 Lite, Türkiye'de kullanıcılara sunuldu. Yeni model, 31 Mayıs'a kadar 34 bin 999 lira yerine 29 bin 999 liralık fiyatı ve Honor Earbuds X10 Lite kulaklık hediyesiyle satışa çıkarıldı. Yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, uzun pil ömrü, ince ve hafif tasarımıyla günlük kullanımda güçlü bir deneyim sunan model, 7.34 mm inceliği ve 180 gram ağırlığıyla elde rahat kullanım sağlarken, metal kalkanlı bütüncül gövde yapısı, hassas işçilikle işlenmiş metal çerçevesi ve entegre soğuk oyma süreciyle geliştirilen tasarımı, cihazın hem dayanıklılığını hem de premium görünümünü güçlendiriyor. Honor 600 Lite, 108 MP Ultra-Net görüntüleme sistemiyle günlük fotoğrafçılığı daha net, canlı ve detaylı hale getiriyor. Yüksek çözünürlüklü ana kamera, manzara, portre, ürün ve sosyal medya içeriklerinde daha güçlü kareler yakalamaya imkan tanıyor. Modelde yer alan AI Kamera Butonu ise fotoğraf deneyimini daha pratik hale getiriyor. Kullanıcılar, yapay zeka ekran önerileri ve yapay zeka destekli kamera kısayolları sayesinde çekim, arama, çeviri ve görsel algılama gibi işlemlere daha hızlı erişebiliyor. Böylece Honor 600 Lite, kullanıcının günlük dijital ihtiyaçlarına akıllı şekilde eşlik eden bir cihaz olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - İşte kampanyalı Türkiye fiyatı: Honor’un yeni akıllı telefonu satışta

İNCE KENARLI 1.5K AMOLED EKRAN: Honor 600 Lite, 1.5K çözünürlüklü ultra ince kenarlı AMOLED ekranıyla video izleme, oyun, sosyal medya ve günlük kullanımda daha güçlü bir görsel deneyim sunuyor. Ultra ince kenar yapısı 1.23 mm olan model, ekran-gövde oranını artırarak daha geniş ve sürükleyici bir kullanım alanı sağlıyor. Canlı renkler, yüksek kontrast ve akıcı görüntü deneyimi sunan AMOLED ekran, Honor 600 Lite'ı hem içerik tüketimi hem de içerik üretimi için güçlü bir seçenek haline getiriyor. Model, 6520 mAh batarya kapasitesiyle gün boyu kesintisiz kullanım deneyimi sunmak üzere geliştirildi. Güçlü batarya yapısı, yoğun sosyal medya kullanımı, video izleme, fotoğraf çekimi ve günlük iletişim ihtiyaçlarında kullanıcıların şarj kaygısını azaltıyor. Cihaz, 6 yıla kadar batarya sağlığını korumaya yönelik yapısıyla uzun ömürlü kullanım hedefini destekliyor. Honor'un batarya teknolojilerindeki deneyimini daha erişilebilir bir modele taşıyan Honor 600 Lite, yüksek batarya kapasitesini ince tasarımla bir araya getiriyor.

#3
Foto - İşte kampanyalı Türkiye fiyatı: Honor’un yeni akıllı telefonu satışta

IP66 DAYANIKLILIK VE 5 YILDIZLI DÜŞME DİRENCİ: Honor 600 Lite, IP66 su ve toz direnci derecesiyle günlük kullanımda daha güvenli bir deneyim sunuyor. Cihaz, sıçrama, toz ve dış ortam koşullarına karşı dayanıklılık hedefiyle geliştirilirken, beş yıldızlı düşme direnciyle de kullanıcıların günlük hayatta karşılaşabileceği darbelere karşı daha güçlü bir yapı sağlıyor. Metal işlenmiş bütüncül tasarım, dayanıklılık ve estetik beklentilerini aynı gövdede buluşturuyor. Böylece Honor 600 Lite, ince ve hafif yapısına rağmen sağlamlık algısını da güçlendiriyor.

#4
Foto - İşte kampanyalı Türkiye fiyatı: Honor’un yeni akıllı telefonu satışta

6 YIL SİSTEM GÜNCELLEMESİYLE GELİYOR: Honor 600 Lite, 6 yıl sistem güncelleme desteğiyle kullanıcılarına uzun süreli bir akıllı telefon deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu destek, cihazın yalnızca bugünün değil, gelecek yılların da dijital ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde konumlanmasını sağlıyor. Yapay zeka destekli özellikleri, 108 MP kamerası, 6520 mAh bataryası, ince metal tasarımı ve uzun güncelleme desteğiyle Honor 600 Lite, yüksek teknolojiyi daha geniş kitleler için ulaşılabilir hale getiriyor. Honor, yeni 600 Lite modeliyle cihaz ekosistemini daha güçlü bir noktaya taşıyor. Honor Earbuds 4, aktif gürültü engelleme (ANC) ve yüksek çözünürlüklü ses performansıyla öne çıkarken, Honor Watch 5, gelişmiş sağlık takibi, uzun pil ömrü ve akıllı yaşam özellikleriyle günlük kullanımı destekliyor. Daha erişilebilir segmentte konumlanan Honor, Earbuds X10 Lite, hafif yapısı ve dengeli ses deneyimiyle dikkati çekerken, Honor Watch X5i ise temel sağlık ve fitness özelliklerini şık bir tasarımla sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama
Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama

Rasim Ozan Kütahyalı bu sabah gözaltına alındı. Kütahyalı’nın yasadışı bahis operasyonu kapsamında emniyete götürüldüğü öğrenildi. Özellikle..
CHP’li Gazeteci Deniz Zeyrek: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Haklı Çıktı!"
Gündem

CHP’li Gazeteci Deniz Zeyrek: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Haklı Çıktı!"

CHP’li Gazeteci Deniz Zeyrek, katıldığı bir yayında CHP içindeki mevcut duruma ve yerel yönetimlerde yaşanan gelişmelere dair çarpıcı açıkla..
Dilipak'tan hantavirüs hakkında şok yazı!
Aktüel

Dilipak'tan hantavirüs hakkında şok yazı!

Abdurrahman Dilipak Haber Vakti'nde yazdı: Ruhi Çenet YouTuber yolcularından bazılarına Hanta Virüs bulaştığı iddia edilen gemiye 1 Nisan'da..
Hakan Han Özcan CHP’nin yalan balonu patlattı! AK Parti Ankara’da rekor kırıyor!
Gündem

Hakan Han Özcan CHP’nin yalan balonu patlattı! AK Parti Ankara’da rekor kırıyor!

Milletin değerlerine her fırsatta sırtını dönen CHP zihniyetinin "AK Parti sokağa çıkamıyor" yalanı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Öz..
Çin lideri Trump'ın gözünün içine baka baka uyardı! 'Bak savaş çıkar'
Dünya

Çin lideri Trump'ın gözünün içine baka baka uyardı! 'Bak savaş çıkar'

Çin lideri Şi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump’ı Tayvan konusunda sert sözlerle uyardı. Şi, meselenin yanlış yönetilmesi halinde Çin ile AB..
ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter!
Gündem

ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter!

ABD yönetimi, federal sağlık programlarındaki devasa dolandırıcılık çarkını kırmak için Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğinde yeni bir "yo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23