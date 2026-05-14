Kokuşmuş CHP zihniyeti yine mağduru oynuyor! Kendi pisliklerini örtmek için basın özgürlüğü yalanına sarıldılar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yine bildik mağduriyet edebiyatına sarılarak iktidarı basın üzerinde baskı kurmakla suçladı.

Anayasa ve basın hürriyeti üzerinden iktidarı hedef alan Gökçen, halkın haber alma hakkının engellendiğini iddia ederek tam bir akıl tutulması örneği sergiledi. Oysa milletin hafızasında, kendi partilerinin adı; rezil uyuşturucu partileri, ahlaksızlıkların ayyuka çıktığı seks partileri ve rüşvet çarklarıyla anılmaya devam ediyor. Kendi içindeki bu çürümüşlüğü görmezden gelen CHP yönetimi, şimdi kalkmış "toplum gerçekleri duyarsa iktidar değişir" diyerek komik bir algı operasyonuna soyunuyor.

Hazırladıkları 8 başlık altında güya sansürü inceleyen CHP, asıl sansürü kendi belediyelerindeki yolsuzlukları ve teşkilatlarındaki skandalları gizlemek için uyguluyor. RTÜK’ü ve yargıyı hedef alarak suçlarını örtbas etmeye çalışan bu zihniyet, erişim engellemelerinden dert yanarken; aslında halkın bu kirli çarklardan haberdar olmasından ne kadar korktuğunu da ele veriyor. Hakikatle mücadele ettiklerini iddia edenler, önce kendi partilerindeki ahlaki çöküşle ve milletin parasına çöken rüşvet ağlarıyla yüzleşmelidir. Sosyal medya üzerinden yürüttükleri algı faaliyetleriyle yargıyı etkilemeye çalışan CHP’nin bu samimiyetsiz raporu, milletin vicdanında yine karşılık bulmadı.