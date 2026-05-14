İran’dan Hürmüz Boğazı’nda gövde gösterisi 30 gemiyle ablukayı deldi

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün geceden beri 30'dan fazla gemi Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin koordinasyonu ve gözetiminde, İran'ın belirlediği güzergâh üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçti.

Haberde, Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda geminin geçiş için izin beklediği ancak Devrim Muhafızları'nın "onay alınmadan hiçbir geminin geçiş yapmaya çalışmaması" konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan yarı resmi Fars Haber Ajansının, bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran ile Pekin arasında yapılan görüşmeler sonucunda Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine ilişkin mutabakata varıldığı ifade edilmişti.