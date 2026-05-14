Güney Afrika'da yolsuzluk depremi! Lüks araç skandalı Bakanı koltuğundan etti!
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, anayasanın verdiği yetki uyarınca Tolashe’nin görevine son verildiği ve yerine vekaleten Sindisiwe Chikunga’nın atandığı duyuruldu. Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre skandalın perde arkasında, Bakan Tolashe’nin başkanlığını yürüttüğü ANC Kadınlar Ligi’ne bağışlanan 2 lüks aracı resmi makamlara beyan etmeyip çocuklarının adına tescil ettirmesi yatıyor. Koalisyon ortağı Demokratik İttifak (DA) partisi, daha önce suç duyurusunda bulundukları Bakanın görevden alınmasını "Güney Afrika adına önemli bir kazanım" olarak nitelerken, ülkede yolsuzlukla mücadele konusunda kararlılık mesajı verildi.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, son dönemde "yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" iddialarıyla gündeme gelen Sosyal Kalkınma Bakanı Sisisi Tolashe’yi görevden aldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanına kabine üyelerini atama ve görevden alma yetkisi tanıyan anayasanın 91. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Tolashe’nin görevine son verildiği bildirildi.
Açıklamada, Kadın, Gençlik ve Engellilerden Sorumlu Bakan Sindisiwe Chikunga’nın, kalıcı atama yapılana kadar Sosyal Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildiği belirtildi.
Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Tolashe, başkanı olduğu Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Kadınlar Ligi’ne bağışlandığı iddia edilen 2 lüks aracı beyan etmeyip çocuklarının adına kaydetmekle suçlanıyor.
ANC liderliğindeki koalisyonun ikinci büyük partisi olan ve daha önce Tolashe hakkında suç duyurusunda bulunan Demokratik İttifak'tan (DA) yapılan açıklamada, Tolashe'nin görevden alınmasının Güney Afrika adına önemli bir kazanım olduğu vurgulandı.