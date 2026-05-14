Güney Afrika'da yolsuzluk depremi! Lüks araç skandalı Bakanı koltuğundan etti!

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, son dönemde "yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" iddialarıyla gündeme gelen Sosyal Kalkınma Bakanı Sisisi Tolashe’yi görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanına kabine üyelerini atama ve görevden alma yetkisi tanıyan anayasanın 91. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Tolashe’nin görevine son verildiği bildirildi.

Açıklamada, Kadın, Gençlik ve Engellilerden Sorumlu Bakan Sindisiwe Chikunga’nın, kalıcı atama yapılana kadar Sosyal Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Tolashe, başkanı olduğu Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Kadınlar Ligi’ne bağışlandığı iddia edilen 2 lüks aracı beyan etmeyip çocuklarının adına kaydetmekle suçlanıyor.

ANC liderliğindeki koalisyonun ikinci büyük partisi olan ve daha önce Tolashe hakkında suç duyurusunda bulunan Demokratik İttifak'tan (DA) yapılan açıklamada, Tolashe'nin görevden alınmasının Güney Afrika adına önemli bir kazanım olduğu vurgulandı.