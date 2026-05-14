Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merhum Gülşah Durbay’ın babasının kendisini aradığını belirtti. Görüşmenin içeriğine dair çarpıcı ifadeler kullanan Özdil, şu cümleleri kaydetti:

Yılmaz Özdil: "Gözlerim faltaşı gibi açıldı"

"Gülşah Durbay’ın babası beni aradı. CHP’deki yolsuzluklarla ilgili öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı."

Özdil, paylaşımında detay vermekten kaçınırken, kendisine yönelik eleştirilerde bulunan çevrelere de "az sabır" diyerek yakında yeni bilgilerin gün yüzüne çıkabileceği sinyalini verdi.

Gülşah Durbay kimdir?

Manisa siyasetinde iz bırakan ve kentin ilk kadın belediye başkanı unvanını taşıyan Gülşah Durbay, akademik ve siyasi kariyeriyle dikkat çeken bir isimdi.

Eğitim Hayatı: Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans alanında doktora çalışmalarına başladı. 2024 yılında ise Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'ni bitirdi.

İş Dünyası: Gıda sektöründe uluslararası firmalarda yöneticilik yapan Durbay; gıda güvenliği, iş güvenliği ve stratejik planlama konularında danışmanlık hizmetleri verdi.

Gıda sektöründe uluslararası firmalarda yöneticilik yapan Durbay; gıda güvenliği, iş güvenliği ve stratejik planlama konularında danışmanlık hizmetleri verdi. Siyasi Kariyeri: CHP bünyesinde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ile başlayan siyasi yolculuğu, iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı ile devam etti.

Tarihi Başarı: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa tarihinin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Gıda Mühendisleri Odası, SODEV ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görev alan Durbay, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Vefatının ardından ortaya atılan iddialar ise hem ailesi hem de CHP yönetimi tarafından kesin bir dille reddedilmişti.