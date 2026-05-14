İkiyüzlü Batı'nın samimiyet sınavı! İşgalci İsrail bu kez Hristiyan köyünü hedef aldı!

İşgal altındaki Batı Şeria'da Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu az sayıdaki yerleşim yerlerinden biri olan Taybe beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle bölgedeki tarihi Hristiyan varlığının tehdit altında olduğu belirtiliyor.

Ramallah kentinin doğusunda yer alan Taybe beldesindeki yerel yetkililer ve din adamları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarım arazilerine ve mülklere yönelik artan saldırılarının bölge halkını göçe zorlamasından endişe ediyor.

Bölge sakinleri, Taybe'nin Batı Şeria'da Hristiyan kimliğini binlerce yıldır koruyan nadir yerlerden biri olduğunu vurgularken, son yıllarda belde çevresinde kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin kuşatması altında kaldıklarını ifade ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin oluşturduğu radikal grupların, belde sakinlerinin araçlarını yaktığı, hayvanlarını çaldığı ve tarım arazilerine erişimini engellediği belirtiliyor.

- "Hristiyan varlığını zayıflatmayı hedefleyen bir baskı politikası"

Taybe Rum Katolik Kilisesi Rahibi Jack Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin özellikle Gazze'deki savaşın ardından artan saldırılar nedeniyle "zor bir dönemden geçtiğini" söyledi.

Abid, Batı Şeria'da yüzde yüz Hristiyan kalan belde sakinlerinin bölgedeki Hristiyan varlığını korumak için "nöbet tuttuklarını" belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ne yaşanıyorsa bunlar sadece münferit olaylar değil, aksine Filistin’deki Hristiyan varlığını zayıflatmayı hedefleyen bir baskı politikasıdır. Biz burada taassuptan bahsetmiyoruz. Bu topraklardaki varlığımızı, kimliğimizi ve misyonumuzu korumaktan bahsediyoruz."

- "Saldırılar İsrail güçlerinin koruması altında yapılıyor"

Taybe Belediye Başkan Vekili Haldun Hanna da belde sakinlerinin temel geçim kaynağının zeytincilik olduğunu ancak bu sektörün son yıllarda ağır kısıtlamalara maruz kaldığını dile getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölge halkının yaklaşık 5 bin dönümlük tarım arazisine ulaşmasını engellediğini ifade eden Hanna, şu bilgileri verdi:

"Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, halkın yaklaşık 5 bin dönümlük tarım arazisine erişimini engelledi. Ayrıca geniş alanlarda zeytin hasadı yapılmasına izin verilmedi, bu da büyük ekonomik kayıplara yol açtı. Bu kişiler saldırılarını İsrail güçlerinin koruması ve desteği altında gerçekleştiriyor. Hedefleri halkı göçe zorlamak ve bölgeyi insansızlaştırmaktır."

Beldedeki Bizans döneminden kalma El-Hadra Kilisesi'ni yakma girişiminde bulunulduğunu hatırlatan Hanna, günlük baskı ve provokasyonlarla bölge halkının huzurunun kaçırıldığını belirtti.

- "Göç dalgası endişe verici boyutlara ulaştı"

Beldedeki ekonomik ve psikolojik baskıların göçü tetiklediğini kaydeden Hanna, şu bilgileri verdi:

"Sadece son iki yılda en az 10 aile ekonomik şartlar ve sürekli baskılar nedeniyle beldeden ayrıldı. Çiftçi toprağından mahrum bırakıldığında temel geçim kaynağı kesiliyor, bu da toplumsal istikrarı etkiliyor. Kriz sadece ekonomik değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal; çünkü insanlar geleceklerinin tehdit altında olduğunu hissediyor."

Hanna, saldırıların sadece kiliseleri değil, camileri ve tüm Filistin mülklerini hedef aldığını vurgulayarak, her şeye rağmen topraklarında kalmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in bu politikalarla Filistinli Hristiyanları ulusal mücadeleden koparmaya ve dünyaya bu meselenin "siyasi değil dini bir çatışma" olduğu yönünde meseleyi çarpıtmaya çalıştığı uyarısında bulunuyor.

Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu sürede düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.