Fuhuşçu Tanju ‘Hodri meydan’ dedi! Yolsuzlukları kimin için yaptığını açıklayacağını söyledi

Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 19 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Tanju Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından, diğer 18 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezalandırılması istenen iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Hakkında 4 ayrı suçlama bulunan Özcan'ın 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İsmi fuhuş skandalına da karışan Özcan duruşmada eşine bu konuda özür borcu olduğunu da söylemişti.

BU KADAR YOLSUZLUĞU KİMİN İÇİN YAPMIŞIM

İddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan "Sonunda davam açılmış. Savcılığa göre türlü türlü yolsuzluklar yapmışım! Ama günün sonunda şahsına veya yakınlarına 1 kuruşluk menfaat sağladı iddiası yok. Peki, sormak lazım o zaman? Ben kendime veya yakınlarıma menfaat sağlamamışsam, bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım! Lütfen duruşmaları izleyin. Ben hazırım! Hadi bakalım… Hodri meydan" ifadelerine yer verdi.