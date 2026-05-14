  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Önder Aksakal yerden yere vurdu! CHP’de hırsızlığı bile gölgede bırakan iddialar Özgür Özel’den başkanın eşine taciz telefonu “Kocan erkek gibi dik durmadı” Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da devlet nişanı verildi Adana'da dehşet olay: Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü! Fatih Atik’ten o yazışmayla ilgili iki soru! Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa açıklandı Bilal Erdoğan: Bırakın Filistin’i biz yönetelim! "Kudüs'ü barış içinde sadece biz yönettik" Duran’dan katil İsrail’e ‘Aksa’ resti: Provokasyonu şiddetle kınıyoruz İmam Hatiplerde modernizm-mezhepsiz İslam dayatması! Aralarında ‘çırılçıplak namaz kılınır’ diyen bile var! Trump’tan Çin’de tarihi geri vites! Çin’i bitirecekti, şimdi ise “Yaptığınız işlere hayranım” dedi
Gündem Fuhuşçu Tanju ‘Hodri meydan’ dedi! Yolsuzlukları kimin için yaptığını açıklayacağını söyledi
Gündem

Fuhuşçu Tanju ‘Hodri meydan’ dedi! Yolsuzlukları kimin için yaptığını açıklayacağını söyledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fuhuşçu Tanju ‘Hodri meydan’ dedi! Yolsuzlukları kimin için yaptığını açıklayacağını söyledi

Rüşvet, dolandırıcılık, irtikap suçlarından 263 yıl 6 aya kadar hapsi istenen eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından ‘Hodri meydan’ diyerek bu kadar yolsuzlukları kimin için yaptığını açıklayacağını söyledi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 19 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Tanju Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından, diğer 18 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezalandırılması istenen iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Hakkında 4 ayrı suçlama bulunan Özcan'ın 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İsmi fuhuş skandalına da karışan Özcan duruşmada eşine bu konuda özür borcu olduğunu da söylemişti.   

BU KADAR YOLSUZLUĞU KİMİN İÇİN YAPMIŞIM

İddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan "Sonunda davam açılmış. Savcılığa göre türlü türlü yolsuzluklar yapmışım! Ama günün sonunda şahsına veya yakınlarına 1 kuruşluk menfaat sağladı iddiası yok. Peki, sormak lazım o zaman? Ben kendime veya yakınlarıma menfaat sağlamamışsam, bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım! Lütfen duruşmaları izleyin. Ben hazırım! Hadi bakalım… Hodri meydan" ifadelerine yer verdi.

Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!
Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!

Gündem

Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!

Tanju’nun ikinci sevgilisi de mi var? Oteldekiyle yattaki farklı kadınlar çıktı
Tanju’nun ikinci sevgilisi de mi var? Oteldekiyle yattaki farklı kadınlar çıktı

Gündem

Tanju’nun ikinci sevgilisi de mi var? Oteldekiyle yattaki farklı kadınlar çıktı

'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi
'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi

Gündem

'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi

Fahişe, Tanju, "mama" aynı yatta... Sinyalleri bile üst üste
Fahişe, Tanju, “mama” aynı yatta... Sinyalleri bile üst üste

Gündem

Fahişe, Tanju, “mama” aynı yatta... Sinyalleri bile üst üste

Belediyeye ve Tanju Özcan'a tazminat davası açıyor! Maviş belediyedeki işinden ayrıldı
Belediyeye ve Tanju Özcan'a tazminat davası açıyor! Maviş belediyedeki işinden ayrıldı

Gündem

Belediyeye ve Tanju Özcan'a tazminat davası açıyor! Maviş belediyedeki işinden ayrıldı

Ekipler evrakları didik didik inceliyor: Fuhuşçu Tanju'nun belediyesinde 5. dalga
Ekipler evrakları didik didik inceliyor: Fuhuşçu Tanju'nun belediyesinde 5. dalga

Gündem

Ekipler evrakları didik didik inceliyor: Fuhuşçu Tanju'nun belediyesinde 5. dalga

Tutuklu Tanju Özcan hakkında flaş gelişme
Tutuklu Tanju Özcan hakkında flaş gelişme

Gündem

Tutuklu Tanju Özcan hakkında flaş gelişme

Tanju Özcan için istenen ceza belli oldu
Tanju Özcan için istenen ceza belli oldu

Gündem

Tanju Özcan için istenen ceza belli oldu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23