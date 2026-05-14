CHP'li Gazeteci Deniz Zeyrek: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Haklı Çıktı!"
CHP’li Gazeteci Deniz Zeyrek: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Haklı Çıktı!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP’li Gazeteci Deniz Zeyrek, katıldığı bir yayında CHP içindeki mevcut duruma ve yerel yönetimlerde yaşanan gelişmelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zeyrek, Ataşehir Belediyesi özelinde ortaya çıkan bir durumu değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce dile getirdiği eleştirilere atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanı haklı çıktı" dedi.

Zeyrek, Onursal ADIGÜZEL’in ifadesiyle ortaya çıkan ilginç bir detayı izleyicilerle paylaştı. Ataşehir’deki operasyon sürecine değinen Zeyrek, kendisinden önceki CHP’li belediye başkanının yeğeninin şikayetçi olduğunu belirtti. Bu tabloyu yorumlarken şu ifadeleri kullandı:

"Şikayet Eden de Edilen de CHP'li"

"Cumhurbaşkanı diyor ya; şikayetçi olan CHP’li, şikayet edilen CHP’li, mağdur CHP’li... Ya bu kadar olmaz, gerçekten olmaz. İşte CHP neden iktidara gelmiyor? Bu nedenle iktidara gelemiyor."

İç Hesaplaşmalar İktidar Yolunu Kapatıyor mu?

Deniz Zeyrek, parti içindeki bu tür çekişmelerin ve karşılıklı suçlamaların CHP’nin genel siyasetine zarar verdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte CHP’ye yönelik "kendi içlerinde kavga ediyorlar" yönündeki söylemlerinin bu örneklerle doğrulandığını ifade eden Zeyrek, partinin bu iç meseleler yüzünden asıl hedeflerinden uzaklaştığına dikkat çekti.

Videonun devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Onursal ADIGÜZEL’e yönelik geçmişteki sert desteğine de yer verilerek, gelinen noktadaki tezatlık gözler önüne serildi. Zeyrek’in bu çıkışı, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Nevşin Mengü'den CHP'li vekillere sert uyarı! "Grup seks ve viski partisi yapamazsınız!"
Nevşin Mengü'den CHP'li vekillere sert uyarı! "Grup seks ve viski partisi yapamazsınız!"

Nevşin Mengü'den CHP'li vekillere sert uyarı! "Grup seks ve viski partisi yapamazsınız!"

CHP, rüşvetin ahlaksızlığın merkezi olmuş! Fuhuşta ‘özel’ isim
CHP, rüşvetin ahlaksızlığın merkezi olmuş! Fuhuşta 'özel' isim

CHP, rüşvetin ahlaksızlığın merkezi olmuş! Fuhuşta ‘özel’ isim

CHP Kurultayı’nda aile boyu delege skandalı: Barış Yarkadaş öyle şeyler anlattı ki?
CHP Kurultayı'nda aile boyu delege skandalı: Barış Yarkadaş öyle şeyler anlattı ki?

CHP Kurultayı’nda aile boyu delege skandalı: Barış Yarkadaş öyle şeyler anlattı ki?

Tehdit- Rüşvet- Cinayet hedefe giden yolda her pisliği mübah gören fetö'nün eline geçmiş Chp!!!

İMAMOĞLU MAHREM TOPLANTIDAYDI 2008 yılında İstanbul’da yapılan mahrem toplantıda, FETÖ’nün Samanyolu TV’sinde yorumculuk yapan Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığını söyleyen Enes Uludemir, FETÖ’ye 2007’de, örgütün kurucu isimlerinden eniştesi Halil Karakoç aracılığı ile katıldığını ve Manisa mütevelli heyetinde yer aldığını anlattı. Enes Uludemir, 2008 yılından itibaren muhalif siyasi kesim arasından 20 kişilik isim listesi yaptıklarını ve bunu ABD’ye yolladıklarını belirtirken, Özgür Özel’in de bu listede yer aldığını söyledi. _________ Tehdit edilen Enes Uludemir'in eniştesi Fetö'nün karakutusu Halil Karakoç: FETÖ/PDY'nin kilit isimlerinden biri olarak kabul edilen Süleyman Demirel Üniversitesi eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç'un ailesi, 9 Nisan 2016 tarihinde tutuklu bulunan Karakoç'u cezaevinde ziyarete giderken geçirdikleri şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. _________ Olay ve sonrasındaki adli sürece dair detaylar şu şekildedir: Kazanın Detayları ve Kayıplar Olay Yeri ve Şekli: Kaza, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir hafif ticari araç ile belediyeye ait cenaze aracının çarpışması sonucu meydana gelmiştir. Hayatını Kaybeden Yakınları: Kazada Halil Karakoç'un annesi (Havva Karakoç), babası (Salim Karakoç), kız kardeşi (ablası) ve eniştesi yaşamını yitirmiştir. Cenaze İzni: Tutuklu yargılanan Halil Karakoç, jandarma eşliğinde yoğun güvenlik önlemleri altında anne ve babasının cenaze törenine katılmıştır. Ancak idari/savcılık izin süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle kız kardeşi ve eniştesinin cenazesine yetişememiştir. ___________ Kaza" ve Sabotaj Soruşturması Dosyadaki Önemi: Halil Karakoç, Isparta'daki FETÖ çatı davasında örgütün tüm dijital arşivini ve verilerini kaçırmaya çalışırken yakalanan, davanın en önemli "kara kutu" sanıklarından biriydi. Savcılık İncelemesi: Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt lideri Fetullah Gülen'in Isparta operasyonlarının ardından yaptığı "beddua" konuşmalarını ve kazanın zamanlamasını dikkate alarak geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştır. Örgütün, kilit sanıkların itirafçı olmasını engellemek veya gözdağı vermek amacıyla bu kazayı bir sabotaj organizasyonu olarak tezgahlayıp tezgahlamadığı resmi olarak araştırılmıştır. _________ Halil Karakoç, daha sonra yargılandığı ana davada "silahlı terör örgütü üyeliği" ve diğer suçlardan toplam 25 yıl 19 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

Tehdit!!!! Fetö'nün hedefe giden yolda yapmayacağı pislik yoktur!

Enes Uludemir, kendisini tehdit edenlerden birinin, kısa süre önce vefat eden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, diğerinin ise yolsuzluktan tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde, “Özgür Özel’in talimatıyla 1 milyon lirayı Denizli ilinde, CHP il başkanlığı binası yakınında çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim” dediği yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan olduğunu söyledi.
