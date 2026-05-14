CHP’li Gazeteci Deniz Zeyrek: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Haklı Çıktı!"

Zeyrek, Onursal ADIGÜZEL’in ifadesiyle ortaya çıkan ilginç bir detayı izleyicilerle paylaştı. Ataşehir’deki operasyon sürecine değinen Zeyrek, kendisinden önceki CHP’li belediye başkanının yeğeninin şikayetçi olduğunu belirtti. Bu tabloyu yorumlarken şu ifadeleri kullandı:

"Şikayet Eden de Edilen de CHP'li"

"Cumhurbaşkanı diyor ya; şikayetçi olan CHP’li, şikayet edilen CHP’li, mağdur CHP’li... Ya bu kadar olmaz, gerçekten olmaz. İşte CHP neden iktidara gelmiyor? Bu nedenle iktidara gelemiyor."

İç Hesaplaşmalar İktidar Yolunu Kapatıyor mu?

Deniz Zeyrek, parti içindeki bu tür çekişmelerin ve karşılıklı suçlamaların CHP’nin genel siyasetine zarar verdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte CHP’ye yönelik "kendi içlerinde kavga ediyorlar" yönündeki söylemlerinin bu örneklerle doğrulandığını ifade eden Zeyrek, partinin bu iç meseleler yüzünden asıl hedeflerinden uzaklaştığına dikkat çekti.

Videonun devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Onursal ADIGÜZEL’e yönelik geçmişteki sert desteğine de yer verilerek, gelinen noktadaki tezatlık gözler önüne serildi. Zeyrek’in bu çıkışı, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.