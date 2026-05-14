Çin lideri Trump'ın gözünün içine baka baka uyardı! 'Bak savaş çıkar'

Çin lideri Şi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump’ı Tayvan konusunda sert sözlerle uyardı. Şi, meselenin yanlış yönetilmesi halinde Çin ile ABD’nin “çatışmaya hatta savaşa sürüklenebileceğini” söyledi.

CCTV’na göre Şi Cinping, “Tayvan meselesi Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli konudur” dedi.

Çin lideri, “Eğer bu mesele yanlış ele alınırsa iki ülke karşı karşıya gelebilir, hatta çatışmaya girebilir. Bu da Çin-ABD ilişkilerinin tamamını son derece tehlikeli bir duruma sürükler” ifadelerini kullandı.

Çin, Çarşamba günü de ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışlarına karşı olduğunu yeniden vurgulamıştı.

Trump yönetiminin onayını bekleyen yaklaşık 14 milyar dolarlık silah anlaşmasının akıbeti ise henüz netlik kazanmadı.

ABD, resmi diplomatik ilişkileri bulunmamasına rağmen yasa gereği Tayvan’a kendisini savunabilmesi için gerekli askeri desteği sağlamakla yükümlü bulunuyor.

Şi Cinping’in yılın ilerleyen dönemlerinde ABD’yi ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaret, Trump’ın geçen yıl yeniden iktidara dönmesinden bu yana Şi’nin ABD’ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.