  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ehliyet kullanımında yeni dönem! HAMAS'tan Gazze için ulusal komite çağrısı: Yönetim yetkileri devredilmeye hazır Cami imamı, kalp krizi geçiren vatandaşı böyle kurtardı 14 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 14 Mayıs 1756: Mehmet Rasim Efendi'nin vefatı (Hattat) Türk bayrağına saygısızlık! 6 kişi tutuklandı İran'dan o ülkeye sert tepki: Bölünme tohumları ekenler hesap verecek Hakan Han Özcan'dan Ankara ve İstanbul için zehir zemberek açıklamalar! ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter! Trabzonspor finale yükseldi
Dünya Çin lideri Trump'ın gözünün içine baka baka uyardı! 'Bak savaş çıkar'
Dünya

Çin lideri Trump'ın gözünün içine baka baka uyardı! 'Bak savaş çıkar'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin lideri Trump'ın gözünün içine baka baka uyardı! 'Bak savaş çıkar'

Çin lideri Şi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump’ı Tayvan konusunda sert sözlerle uyardı. Şi, meselenin yanlış yönetilmesi halinde Çin ile ABD’nin “çatışmaya hatta savaşa sürüklenebileceğini” söyledi.

Çin lideri Şi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump’ı Tayvan konusunda sert sözlerle uyardı. Şi, meselenin yanlış yönetilmesi halinde Çin ile ABD’nin “çatışmaya hatta savaşa sürüklenebileceğini” söyledi.

Çin lideri Şi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump’ı, Pekin’in Çin’e bağlanmasını istediği Tayvan meselesinin yanlış yönetilmesi halinde iki ülke arasında çatışma çıkabileceği konusunda uyardı.

CCTV’na göre Şi Cinping, “Tayvan meselesi Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli konudur” dedi.

 

Çin lideri, “Eğer bu mesele yanlış ele alınırsa iki ülke karşı karşıya gelebilir, hatta çatışmaya girebilir. Bu da Çin-ABD ilişkilerinin tamamını son derece tehlikeli bir duruma sürükler” ifadelerini kullandı.

Çin, Çarşamba günü de ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışlarına karşı olduğunu yeniden vurgulamıştı.

Trump yönetiminin onayını bekleyen yaklaşık 14 milyar dolarlık silah anlaşmasının akıbeti ise henüz netlik kazanmadı.

 

ABD, resmi diplomatik ilişkileri bulunmamasına rağmen yasa gereği Tayvan’a kendisini savunabilmesi için gerekli askeri desteği sağlamakla yükümlü bulunuyor.

Şi Cinping’in yılın ilerleyen dönemlerinde ABD’yi ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaret, Trump’ın geçen yıl yeniden iktidara dönmesinden bu yana Şi’nin ABD’ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.

Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'de
Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'de

Dünya

Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'de

Trump "görev gücü" kurdu
Trump "görev gücü" kurdu

Dünya

Trump "görev gücü" kurdu

Xi Trump’ı görkemli törenle karşıladı! 9 yıl sonra ilk ziyaret
Xi Trump’ı görkemli törenle karşıladı! 9 yıl sonra ilk ziyaret

Gündem

Xi Trump’ı görkemli törenle karşıladı! 9 yıl sonra ilk ziyaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Teoman

İnşallah biribirinizi yok edersiniz. Dünya derin bir nefes alır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23