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Aktüel Yunanistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor
Aktüel

Yunanistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor

Son 24 saatte 284 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 8 bin 664'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-23 20:54:16 -
Yunanistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 284 ile salgının başında bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 284 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 2 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada, ülkede virüse yakalananların yaş ortalamasının 39, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasının ise 77 olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, toplam vaka sayısı 8 bin 664'e yükselirken Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 242'ye ulaştı.

Ülkede bir önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 269 kişiye Kovid-19 tanısının konulduğu 21 Ağustos'ta görülmüştü.




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