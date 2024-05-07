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Dünya Yunanistan'da Filistin'e destek gösteri! Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Dünya

Yunanistan'da Filistin'e destek gösteri! Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Yeniakit Publisher
2024-05-07 23:58:00 - 2024-05-08 00:08:21

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Filistin'e destek gösterisinde bulunan protestoculara polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Yunanistan’ın başkenti Atina’da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

Parlamento binası önünde toplanan 300’den fazla kişi, ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak, "Refah'tan elinizi çekin" yazılı pankart açtı. Bazı göstericilerin Mısır Büyükelçiliği’nin kapısına tırmanması sonrası polis, gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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