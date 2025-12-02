Yunanistan'da çiftçiler traktörlerle Atina-Selanik yolunu ulaşıma kapattı
Yunanistan'da çiftçiler, taleplerini dile getirmek amacıyla traktörleriyle eylem yaparak Atina ile Selanik arasındaki ana otoyolu trafiğe kapattı.
Yunanistan'da çiftçiler, tarım sektöründe yaşanan sorunlar ve geciken devlet ödemeleri nedeniyle protesto eylemlerine başladı. Yunanistan Haber Ajansı (AMNA), çiftçilerin en önemli şehirlerarası güzergahlardan biri olan Atina ile Selanik arasındaki otoyolda traktörlerle yol kapama eylemi düzenlediğini bildirdi.
ŞEHİRLERARASI ULAŞIM AKSADI
Eylem, şehirlerarası ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Çiftçiler, bu radikal adımla taleplerinin hükümet nezdinde dikkate alınmasını amaçlıyor.
Çiftçilerin başlıca talepleri şunlardır:
-
Geciken Ödemelerin Yapılması: Devlet teşviklerindeki yolsuzluk skandalına ilişkin süren soruşturma nedeniyle geciken tarımsal destek ödemelerinin bir an önce serbest bırakılması.
-
Maliyet Düşürücü Düzenlemeler: Yükselen enerji ve girdi fiyatları karşısında, üretim maliyetlerini kalıcı olarak düşürecek yasal düzenlemelerin acilen yapılması.
EYLEMLERİN YAYILMA PLANI
Çiftçiler, taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerini daha geniş bir alana yayma konusunda kararlı olduklarını gösteriyor.
Hafta boyunca yapılacak istişarelerde, eylemlerin başka bölgelere yayılma planı ele alınacak. Çiftçiler, özellikle gümrük kapılarına ve havalimanlarına giden yolların da kapatılması olasılığını değerlendiriyor.