Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz

Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Antalya’da düzenlenen 26. İş Dünyası Zirvesi, gıda ve tekstil sektörlerinde alarm veren mesajlara sahne oldu.

Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort, Türkiye’de üreticilerin para kazanamadığını, bu nedenle üretmekten kaçındığını belirterek:

“Bu tempoda gidersek Türkiye’de satacak ürün bulamayabiliriz.” ifadeleriyle kritik bir uyarıda bulundu.

İTHALATA BAĞIMLILIK RİSKİ: “GIDAYI DA İTHAL ETMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ”

Tort, üretimin gerilemesinin devam etmesi halinde Türkiye’nin gıda alanında da ithalata mahkûm olabileceğini söyledi:

“İthalat furyasında gıda da paydaş olabilir. Bu bizi çok kaygılandırıyor.”

ÜRETİCİ KÂRLILIĞI KRİTİK

Tort’un konuşmasında özellikle üreticinin kâr edemediği için tarımdan kaçışın hızlandığı ve sürdürülebilir gıda arzının risk altına girdiği vurgulandı.

MERCİMEKTE “YERLİ DİRENİŞ”: “UCUZU VAR AMA VAZGEÇMİYORUZ”

Migros’un ithal maliyetine rağmen yerli üretimi savunduğunu belirten Tort, Kanada’dan çok daha ucuza gelen mercimeğe rağmen yerli üretim için Kayseri Şeker ile ortaklık kurduklarını söyledi:

“İthal edebilirdik ama etmiyoruz. Boş tarlalarda mercimek ektiriyoruz. Daha pahalıya geliyor ama üretimi güçlendirmek zorundayız.”

SUSAM, BAL, PATATES: FARKLI ÜRÜNLERDE YERLİ ÜRETİM ATAĞI

Susam: Türkiye’de tüketilen susamın %95’i ithal. Migros, Çukurova’da üreticiyle anlaşarak tahin ve helvada %100 yerliye geçiş başlattı.

Bal: Bingöl’de arıcı birliğiyle coğrafi işaretli bal üretimi başlatıldı.

Patates: Niğde’de aşırı tarım nedeniyle verim düştü; Migros endemik çeşitlere dönüş projesi başlattı.

NAKLİYE MALİYETİ ALARM VERİYOR

Tort, Antalya–İstanbul arasındaki fiyat farkının temel nedenini şöyle açıkladı:

“Antalya’da 5 lira olan bir ürün, İstanbul’da 35 lira. Sıfır maliyetli ürünü İstanbul’da raflara getirmenin maliyeti 21 lira. Üretici 5 liraya üretmez; tedarik maliyetini düşürmek şart.”

Toplu üretimde girdilerin üçte bir seviyesine düştüğünü, raylı sistem taşımacılığında da nakliye maliyetinin ciddi şekilde gerilediğini belirtti.

“ÜRETİCİ KENDİ YEYECEĞİNE İLAÇ KULLANMIYOR”

Tort’un en sert çıkışlarından biri ise gıda güvenliği üzerine oldu:

“Bazı bahçelerde üretici kendine ayırdığı bölüme ilaç kullanmadığını söylüyor… Bu çok acı.Pestisit kontrolüne yılda 350–400 bin dolar harcıyoruz.” Migros tüm ürünlere QR kodlu şeffaf takip sistemi sözü veriyor.

TEKSTİLDE DE KRİZ: KOTON CEO’SU SABUNCU UYARDI

Koton CEO’su Dr. Bülent Sabuncu, hazır giyim ihracatının 3 yılda 21 milyar dolardan 16 milyar dolara düştüğünü belirterek sektörde sert daralma olduğunu söyledi. Mısır’dan yatırım daveti aldıklarını belirten Sabuncu, “Üretimin %81’ini Türkiye’den alıyoruz, direniyoruz.” ifadelerini kullandı.

SANAYİDE “KÂR BAŞKASINA YAZILIYOR”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise Türkiye’nin yüksek katma değer üretiminde yetersiz kaldığını belirterek şu çarpıcı tespiti yaptı: “Sanayide biz üretiyoruz, kâr başkasının hanesine yazılıyor.” Türkiye’nin düşük katma değer–düşük gelir–düşük verimlilik döngüsüne sıkıştığını söyledi.

“DALGAYI İZLEYEN DEĞİL, YÖN VEREN OLMALIYIZ”

BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz: “Dünya büyük bir dönüşüm içinde, Türkiye bu dalgayı yön vermeli.” TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: “Teknoloji ve jeopolitik yeniden yazılıyor. Türkiye için büyük fırsatlar var.”

