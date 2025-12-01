  • İSTANBUL
Levent Gültekin, Özgür Özel'i fena haşladı: Kemal Bey işbirlikçiyse…
Gündem

Levent Gültekin, Özgür Özel'i fena haşladı: Kemal Bey işbirlikçiyse…

Muhalif yorumcu Levent Gültekin, 39. Olağan Kurultay’da “Biz partiyi iktidar olmamızı engelleyenlerden arındıracağız” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e öyle bir şey söyledi ki, adeta Özel yönetiminin sığ siyaset tarzına suçüstü yaptı.

Youtube kanalında CHP’nin 39. Kurultayı’nda Özel’in verdiği mesajları irdeleyen Levent Gültekin, “Özgür Bey, ‘Biz partiyi iktidar olmamızı engelleyenlerden arındıracağız’ diyor. Kemal Bey'in 14 yıllık genel başkanlık sürecinde aldığı tüm kararların altında Özgür Özel ve bugünkü kadronun imzası var. 2023 adaylığının ilanında Özgür Özel'in desteği ve ağlaması var. Eğer Kemal Bey işbirlikçiyse 14 yıl yanında durduğun adamın işbirlikçi olduğunu anlamadın mı?” diye sordu.

ERDOĞAN YENİDEN KAZANIRSA O ZAMAN GÖRECEĞİZ

“İçeride bir tek problemli Kemal Bey vardı kestik attık kurtulduk psikolojisini sağlıklı bulmuyorum” diyen Gültekin şunları söyledi: “Daha önce Deniz Baykal diyordunuz kesip attınız kurtulamadınız, daha sonra Kemal Bey geldi şimdi onu da kestiniz yine kurtulamadınız Şimdi Özgür Özel... 3 sene sonra Özgür Özel'e ne diyeceğinizi şu andan tahmin ediyorum.  2028 seçimini olur da Erdoğan yeniden kazanırsa o zaman göreceğiz muhalif tabanın Özgür Özel'e ne diyeceğini.”

