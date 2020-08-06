  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Yunanistan'da camiye çirkin saldırı

Yunanistan'da bir grup, 16 yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kurşunlu Camii'ne taşlı saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:18:00 -
Yunanistan'da camiye çirkin saldırı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’inin müzeden asli kimliği, camiye dönüştürülmesi kararını hazmedemeyen Yunanistan’da Tırhala kentindeki Mimar Sinan Eseri tarihi Kurşunlu Camii’ne kimliği bilinmeyen bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Tırhala şehrindeki Kurşunlu Camii’ne kimliği bilinmeyen bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.

16’ncı yüzyılın ortalarında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kurşunlu Camii 1882’de Teselya’nın Yunanistan’a verilmesine kadar Osmanlı’ya ait en görkemli İslam ibadethanelerden biriydi. Cami dayanıklı kubbesi sayesinde Yunanistan’da bugüne kadar zarar görmeden kalabilmeyi başardı. Yavuz Sultan Selim’in (1512-1520) torunu Osman Şah tarafından bir Osmanlı şehri olan Tırhala’da yaptırılan Kurşunlu Camii, “Osman Şah Camii” olarak da anılıyor. Bugün hala ana bina, minarenin bir kısmı ve türbesi korunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı