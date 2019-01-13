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Yunanistan'da büyük kriz! Çipras Hükümeti düşüyor

Yunanistan'da Bağımsız Yunanlar partisi Başkanı Panos Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakana söyledim. Hükümette kalamayız." dedi.

13 Ocak 2019 Pazar 12:56
Yunanistan'da büyük kriz! Çipras Hükümeti düşüyor

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos, koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıkladı.

Kammenos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır "milli birlik hükümetinde" yer alarak ülkeyi memorandumlardan çıkardıklarını ifade eden Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakana söyledim. Hükümette kalamayız." dedi.

Kammenos, Başbakana iş birliği için teşekkür ettiğini belirterek "Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 12:56
  1. Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos
  2. Yunanistan
  3. Yunanistan'da kriz
  4. Yunanistan hükümeti
  5. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

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