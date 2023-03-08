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Dünya Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazası nedeniyle greve gidiliyor
Dünya

Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazası nedeniyle greve gidiliyor

Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasının ardından hava, kara ve deniz yolları işçileri bir günlük grev yapacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 11:09:00 -
Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazası nedeniyle greve gidiliyor


Yunanistan'ın en büyük meslek kuruluşlarından biri olan Kamu Sektörü Sendikaları Yüksek Kurulu (SPSU) ile denizciler, demiryolu işçileri, öğretmenler ve eczacılar sendikaları bugün ülke genelinde 24 saatlik greve gidiyor.

Greve katılanlar, Larisa kenti yakınlarında en az 57 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan bir yolcu treni kazasının ardından gelişmiş ulaşım güvenliği talep edecek.

SPGU aktivistleri, Klaftmonas'ın merkez meydanında bir miting düzenlemeyi planlıyor. Atina İşçi Merkezi sendikasının temsilcileri de Syntagma Meydanı'nda bir gösteri düzenleyecek.

Greve Atina'daki toplu taşıma işçileri katılacak. Şehirde gün boyu otobüs ve troleybüsler çalışmayacak, sadece birkaç saat metro trenleri hat üzerinde çalışacak.

Yunan polisinin aldığı karara göre metronun çalışması sırasında birkaç merkez istasyon kapatılacak.
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Bugün ayrıca Panhelenik Denizciler Sendikası tarafından bir günlük grev yapılacak, gemiler tüm gün limanlarda kalacak. Sendika, "Yıkıcı özelleştirme politikasını kınıyor ve tren kazasının sorumlularının cezalandırılmasını talep ediyoruz." çağrısında bulundu.

Öğretmenler, eczacılar ve demiryolu işçileri de bugün greve gidecek.

Larissa yakınlarındaki felaketin ardından 1 Mart'tan bu yana ülkedeki tüm demiryolu trafiği askıya alınmıştı. (İLKHA)

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