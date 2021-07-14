Yunanistan’a yaptırım uygulamalı

Hasan Eğrigöz Ankara

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon öncesi Olympiakos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan’da Atina Havalimanı’nda yapılan kötü muamele ve PCR testlerinin kabul edilmeyerek havalimanında 4 saat bekletilmesi nedeniyle geri dönme kararı aldı. Yaşanan skandal olayların ardından açıklama yapan Galatasaray Kulübü, Yunanistan tarafından özür beklediklerini belirtirken, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere birçok kişi kurum ve kuruluştan Yunanistan’ın tavrına tepki yağdı.

“Türkiye’ye karşı hazımsızlığın dışa vurumu”

Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı hasmane tavrının Galatasaray üzerinden dışa vurulduğunu ifade eden TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Üyesi, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, “Türkiye ne kadar Yunanistan’la ilişkisini uluslararası hukukun gerektiği çerçevede yürütmeye dönük iyi niyet çabaları ortaya koysa da Yunanistan maalesef Avrupa Birliği’nin ürettiği şımarıklıkla Türkiye’ye karşı hasmane tutumunu sadece diplomatik alanda değil, ne yazık ki aslında barışın, kardeşliğin, dostluk ilişkilerinin sağlanabilmesi için bir köprü olan spor gibi alanda bile ortaya koyuyor. Öte yandan; tabii Türkiye’nin Kıbrıs’taki kararlı duruşu, Maraş’la ilgili ortaya koyduğu irade öbür taraftan Yunanistan’daki bu şuuraltı kin ve nefreti harekete geçiriyor. Bu PCR testi ise bu da PCR testi, Yunanistan’daki de PCR testi. Dolayısıyla buradaki yaklaşım spora, sporun oluşturmak istediği iklime, ortama bir tarafıyla da dinamit koyan bir yaklaşım biçimi. Türkiye’ye karşı hazımsızlığın Galatasaray üzerinden dışa vurumundan başka bir şey değil.” şeklinde konuştu.

Galatasaray’ı sonuna kadar destekliyoruz

Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Spor Yazarı Mustafa Gürbüz de, “Dostluk maçı için gidilen bir ortamda siz gelen kafileye eğer mülteci sıfatıyla bakıp bu şekilde bir uygulama yaparsanız, başında zaten hata yaparsınız. Galatasaray Kulübü’nün hareketini de sonuna kadar destekliyoruz. İyi ki orada kalıp, daha farklı muameleleri kabul edip de maç oynamak durumunda kalmamışlar. Biz mütekabil esasa uygun bir şekilde bundan sonraki süreçte Yunanistan’dan gelen herhangi bir takıma aynı uygulamayı yapsak, Avrupa ne diyecek acaba? Şimdi bu Türk takımına yapıldı ama bu Türk takımına yapılan olayı uluslararası alanda Avrupa’daki her kulübün, hatta FIFA ve UEFA’nın kınaması ve Yunanistan’a yaptırım uygulaması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsa bizim de yarın bir gün öyle bir durumda karşılık vermemiz gerekir. Ondan sonrasında kalkarız dostluktan, kardeşlikten bahsetmemiz gereken yerde karşı karşıya gelip, farklı uygulamalarla birbirimizi rencide ederiz. Hatta orda başka olay da var. Galatasaray kafilesinin pasaportlarına da el koymaya kalktılar” ifadelerini kullandı.

Yunan elçiye protesto

Öte yandan; yaşanan olay sebebiyle Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina’da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

