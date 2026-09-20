Yunanistan'a karşı silahlı isyan çağrısı!

Yunanistan'ın Makedonya sınırında bulunan Florina kentinde Atina'ya karşı isyan dalgası yükseliyor. Yunan yönetimince onlarca yıldır susturulmak istenen, dernekleri kapatılan, dilleri tanınmayan etnik Makedonlar, temmuz ayında Meliti kasabasında düzenlenen festival nedeniyle bir kez daha soruşturma altında.

YUNAN VATANDAŞLARI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Makedonlar tarafından festivalde söylenen bir şarkı nedeniyle iki Yunan vatandaşının Florina Savcılığına suç duyurusunda bulunması ve soruşturmanın Atina basınında yayınlanmasıyla ortaya çıkan olay, Makedon halkının 'özgürlük' serüvenine yeni bir halka ekledi.

Festivale katılan bölge halkının Makedon diliyle söylediği ve soruşturmaya konu olan şarkının sözleri şöyle: "Burada Makedonlar yaşıyor/Gerçekler galip gelecek/Dünya haykıracak/Hadi Yunanlar/Yeter artık yalanlarınız/Sizler yanıldınız/Yabancı mezarlara ağlıyorlar/Yabancı bir kralla sevindiler/Anamız Makedonya'dır/Bunu dünyaya kanıtlayacağız/İskender Makedonya kralıdır!"

Bu şarkıyı söylerken Meliti sakinlerinden bazılarının el işaretiyle 'Büyük Makedonya' haritasının şeklini yaptığı iddia ediliyor. Florina Savcılığına yollanan suç duyurusunda bir Yunan, hem şarkının hem de festivaldeki eylemlerin birlikte yaşama kültürüne zarar verdiğini, tarihi çarpıttığını, vatandaşlar arasında nefreti körüklediğini savunarak ilgililerin cezalandırılması talebinde bulundu.

Dilekçedeki şu satırlar ise farklı dillere tahammülsüzlüğü gözler önüne serdi: "Yunan karşıtı ve irredantist nitelikte yabancı şarkılar söylemeye, hatta 1945'te kurulan ve bazı Makedon Rumlar tarafından yüzyıllardır konuşulan yerel lehçeden farklı olan komşu devletin (Makedonya) resmî dilinde şarkı söylemeye gerek yoktur."

"MAKEDON GELENEKLERİNİN DUYURULMASINA DA ENGEL OLUYORLAR"

Meliti Kültür Derneği'nin Facebook gönderisine göre, Üsküplü Aleksandr Sarievski tarafından yazılan ve bölgedeki Makedonlar tarafından neredeyse kutsal olarak kabul edilen 'Zajdi Zajdi Jasno Sonce' adlı şarkının çalınması da festival sırasında yasaklandı. Makedonlar, festivali denetlemek için gönderilmiş Yunan yetkilinin şarkının çalınmasına engel olduğunu kaydediyor.

Duruma tepki gösteren bölge halkı, yayınladıkları duyuruda "Yunan devleti, Makedonya'nın aslında var olmadığı yalanını tüm dünyaya kabul ettirmeye çalışıyor. Şimdi Makedon geleneklerinin duyurulmasına da engel oluyorlar" şeklinde ifadeler kullandı.

SİLAHLI İSYAN ÇAĞRISI YAPILDI

'Egejski Glas' (Ege'nin Sesi) adlı Facebook grubunda ise Makedonlar tepkilerini bir adım daha öteye taşıyarak 'silahlı isyan' çağrısı yaptı. Üsküp yönetimine de seslenen bildiride şöyle denildi:

"Yunan faşist işgal hükümeti, Makedon şarkılarına karşı suç duyurusunda bulundu. Eğer mevcut Makedonya hükümeti Yunan işgalcisinin bu korkunç faşist eylemine tepki göstermezse biz Makedonların örgütlenip silahlanmaktan ve Ege Makedonyasında köleleştirilmiş kardeşlerimizi savunmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak. Yunan faşist işgalciler 20 bin silahlı Makedon'a karşı koyamamıştı. 1946'da Makedonların Atina önlerine kadar ilerlediğini, onları Amerika ve İngiltere'nin kurtardığını unutmayalım. O tarihte Amerika ve İngiltere 'komünizme karşı mücadele' için Yunan'ın yardımına koşmuştu ancak bugün kimse yardıma gelmeyecek."

NÜFUSLARI 100 İLA 200 BİN ARASINDA OLABİLİR

Geçmişte Meliti bölgesindeki Makedon festivallerinin yasaklandığı, eylemlerin zorla bastırıldığı biliniyor. Ancak Atina yönetimi son yıllarda Yunan vatandaşı Makedonların ülkeye aidiyetlerinin daha da zayıflamasının önüne geçmek için fiziki baskıları azalttı. Florina'da bulunan Vinozhito (Gökkuşağı/Rainbow) adlı parti, bölge halkının haklarını savunuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Makedon azınlığa ait derneklerin engellenmesi veya kapatılması nedeniyle Yunanistan'ı geçmişte defalarca mahkûm etti. 'Örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği' gerekçesiyle Atina'yı cezalandıran AİHM hükümleri Yunan hükümetleri tarafından uygulanmadı.

Aslında 'Makedonya' olan fakat Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne baskılarıyla ismi 'Kuzey Makedonya'ya dönüştürülen ülkenin bir parçası olduklarını söyleyen Yunan Makedonlarının nüfusunun 100 ilâ 200 bin arasında olduğu söyleniyor. Yunan devleti, Florina'daki Makedonları 'Slav dili konuşan Yunanlar' veya 'çift dilli Yunanlar' şeklinde nitelendiriyor.