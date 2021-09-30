Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grup yakalandı. Grupta PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlerin de olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK üyesi toplam 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.