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Gündem Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler yakalandı
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grup yakalandı. Grupta PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlerin de olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 10:12:00 - 2021-09-30 10:45:46
Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK üyesi toplam 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

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