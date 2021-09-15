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Gündem Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ'cü 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:46:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Şahıslardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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