Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ'cü 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Şahıslardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.