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Gündem Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör örgütü üyesi yakalandı
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütleri şüphelisi 21 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 15:33:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 21 kişiyi sınırda yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde 18'inin FETÖ, 2'sinin PKK ve 1'inin de DHPK-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. 

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