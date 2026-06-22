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Gündem Karadeniz sallanmaya devam ediyor! Sabahki sarsıntının ardından bir büyük deprem daha meydana geldi!
Gündem

Karadeniz sallanmaya devam ediyor! Sabahki sarsıntının ardından bir büyük deprem daha meydana geldi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Karadeniz sallanmaya devam ediyor! Sabahki sarsıntının ardından bir büyük deprem daha meydana geldi!

Karadeniz'de son dönemde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşlar arasında büyük bir tedirginliğe yol açarken, bölgeden peş peşe korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Güne sarsıntıyla başlayan bölgede, AFAD tarafından açıklanan son verilere göre öğleden sonra bir sarsıntı daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saaat 14.07'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9.56 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Öte yandan aynı bölgede bu sabah saat 08.48'de de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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Karadeniz sallanmaya devam ediyor! Sabahki sarsıntının ardından bir büyük deprem daha meydana geldi!

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