Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı... 9 FETÖ'cü tutuklandı

Geçen cumartesi günü KKTC'den Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan ve Mersin'e getirilen aralarında FETÖ firarisi asker ve öğretmen ile kadınların ve çocukların da bulunduğu 50 kişiden 4'ü dün, 6’sı da bugün olmak üzere toplam 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Diğer 13 şüphelinin arandığı illere gönderildiği, 7 zanlının da emniyetteki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Mersin'e getirilen 50 kişiden 20'sinin ise çocuk olduğu belirtildi.