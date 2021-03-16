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Gündem Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! FETÖ’cülere darbe
Gündem

Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! FETÖ’cülere darbe

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'sinin tutuklandığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:34:00 -
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! FETÖ’cülere darbe

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 2'si tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde dün yakalanan FETÖ şüphelileri N.B, Ö.A. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen şüphelilerden N.B. ve Ö.A. tutuklandı, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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