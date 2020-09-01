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Aktüel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:20:56 -
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Doyran köyü yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede rutin göreve çıktı.

Kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ile esnafın da yer aldığı H.A, Z.Ö, Y.B, Y.Y, A.B. ve D.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




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