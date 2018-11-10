THY- Noukşot
0553 313 94 23
impression

Yunanistan'a gitmek isteyen isteyen 17 kişi yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen, jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 15:32
Yunanistan'a gitmek isteyen isteyen 17 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babakale köyü Akliman sahiline operasyon düzenledi.

Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 15:32
  1. Çanakkale
  2. Yunanistan
  3. Midilli Adası
  4. İlçe Jandarma Komutanlığı
  5. düzensiz göçmen
  6. Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron, Trump'ın 'aşağılayıcı' dediği fikirde ısrarcı
    1. Macron, Trump'ın 'aşağılayıcı' dediği..
    2. Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlamaya..
    3. Annesinin mezarından çıkanı görünce..
    4. Apple'dan resmi açıklama: iPhone X'lar..
    5. Hamileler bulantıya karşı ne yapmalı?
    6. Bilirkişi raporu ortaya çıktı: UBER..
    7. Yunanistan'a gitmek isteyen isteyen 17..
    8. Afganistan'da karakola saldırı! 3..
    9. İnanılır gibi değil! Parazitler kalbe..
    10. Mustafa Kemal büstünü sökmeye..
    11. Esenboğa Havalimanı'nda hareketli anlar!
    12. Samsun'da zincirleme kaza
    13. Bahçemize ve balkona ne alsak acaba?
    14. BM karar verdi! Irak savaş tazminatı..
    15. Tonga'da 6.3 büyüklüğünde deprem!..
    16. Katar'da mükemmel hizmet! Kur'an ve..
    17. Yakınmak yerine iş ilişkisi ağı..
    18. Uyuşturucu operasyonundada 9 kişi..
    19. Marmaris'te 52 kaçak yakalandı
    20. 'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti