Yunanistan'a gitmek isteyen isteyen 17 kişi yakalandı
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen, jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.10 Kasım 2018 Cumartesi 15:32
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babakale köyü Akliman sahiline operasyon düzenledi.
Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Afganistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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