Yunanistan'a geldiklerini sanan göçmenler Türk adasına çıktılar Yunanistan'a geçme hayaliyle denize açılan 25 düzensiz göçmen, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki Panayır Adası'na çıktı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen, Yunanistan'a geldiklerini zannederek Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki Panayır Adası'na çıktı. Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Panayır Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti. Didim'e 1,5 KM mesafede Ekipler, yabancı uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenlerin, Yunan adasına geldiklerini zannederek, Didim'e yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki adaya indikleri öğrenildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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