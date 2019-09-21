Yunanistan’a geçmek için gizlendiler! Çok sayıda yakalandı Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 131 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi Çamlık mevkisi ve Tek Ev mevkisinde düzensiz göçmenlerin gizlendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 44 Afganistan, 36 Suriye, 3 Kongo, iki Güney Afrika ve 6 Angola uyruklu olmak üzere 91 kişiyi yakaladı. Organizatör olduğu değerlendirilen H.R, U.İ. ve H.A. da gözaltına alındı. Gömeç ilçesinin Karaağaç Mahallesi Dış Gemi Yatağı mevkisinde gerçekleştirilen başka bir operasyonda da jandarma ekipleri, 40 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

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