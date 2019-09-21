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Yunanistan’a geçmek için gizlendiler! Çok sayıda yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 131 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:50
Yunanistan’a geçmek için gizlendiler! Çok sayıda yakalandı

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi Çamlık mevkisi ve Tek Ev mevkisinde düzensiz göçmenlerin gizlendiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 44 Afganistan, 36 Suriye, 3 Kongo, iki Güney Afrika ve 6 Angola uyruklu olmak üzere 91 kişiyi yakaladı.

Organizatör olduğu değerlendirilen H.R, U.İ. ve H.A. da gözaltına alındı.

Gömeç ilçesinin Karaağaç Mahallesi Dış Gemi Yatağı mevkisinde gerçekleştirilen başka bir operasyonda da jandarma ekipleri, 40 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:50
  1. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı
  2. Balıkesir
  3. Ayvalık
  4. Altınova Mahallesi Çamlık mevkisi
  5. Tek Ev mevkisi
  6. düzensiz göçmen

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