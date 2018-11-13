Yunanistan'a geçemedi! Ormanlık alana kaçtı

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'da çıkış yapmaya çalışan Irak uyruklu bir şahıs, eksik evrak nedeniyle geçişine izin verilmeyince, askeri yasak bölgedeki ormanlık alana kaçtı. 2 kişi oldukları belirlenen Iraklı şahıslardan birisi ve kendilerini getiren taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Yunanistan'a çıkış yapmak için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve Irak vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişi, pasaportlarını işlemlerini yapmak için görevliye verdi. Polis, yaptığı inceleme sırasında pasaportların birinde eksiklik olduğu belirleyerek, işlem yapamayacağını bildirdi.

Iraklı şahıs görevli polis memuruna tepki gösterdikten sonra taşkınlık çıkararak, askeri yasak bölgedeki ormanlık alana doğru koşmaya başladı. Iraklı diğer şahıs ve kendilerini sınıra getiren taksi sürücüsü gözaltına alınırken, diğer şahıs askeri alanda izini kaybettirdi.

‘Havaya uyarı ateşi açıldı’

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı sırada taşkınlık çıkartarak, bir anlık fırsatla ormanlık alana kaçan şahıs için bölgede askerler geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayın yaşandığı sırada sınır hattında görevli askerlerin kaçan şahsın durması için havaya uyarı ateşi açtığı öğrenildi.

"Ormana girdi, kayboldu"

Pazarkule Sınır Kapısı’nda taksicilik yapan ve olaya şahit olan Ayhan Çule, "İçeride evrakları eksik olan Iraklı bir vatandaş içeriden kaçtı, arkasından muhafız arkadaş koştu. Ormana girdi kendisi. Ormana girdiği sırada arkasından 3-4 el ateş edildi ve ormanda kayboldu. 2 gündür Edirne içindelermiş. Çocuklarının kayıp olduğu söyleniyor. 2 kişilerdi, bir de taksici vardı. Jandarma birisini ve taksiciyi alıp götürdü. Kaçan yakalanmadı halen kayıp şuan" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.