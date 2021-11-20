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Dünya Yunanistan yine kudurdu
Dünya

Yunanistan yine kudurdu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye" diyerek küstah bir açıklamada bulundu. Türkiye'yi bölgede istikrara yönelik tehditlerden sorumlu tutan hadsiz Dendias, Belarus'un Polonya sınırına sığınmacıları yönlendirerek Ankara'nın taktiklerini kopyaladığını da söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 12:07:00 -
Yunanistan yine kudurdu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bölgesel konuları ele almak için Atina'da bir araya geldi. Kıbrıs Rum basınında yer alan haberlere göre dörtlü zirvede, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs sorunu, Ortadoğu, Libya, Basra Körfezi ve Sahel konuları ele alındı. Ayrıca enerji işbirliği, pandemiyle mücadele, iklim değişikliği ve göç konularının da gündem maddeleri arasında bulunduğu açıklandı.

"Belarus Ankara'nın taktiklerini kopyalıyor"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias zirvede yaptığı konuşmada "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası […] komşumuz Türkiye" diyerek küstah bir açıklamada bulundu. Türkiye'yi bölgede istikrara yönelik tehditlerden sorumlu tutan hadsiz Dendias, Belarus'un Polonya sınırına sığınmacıları yönlendirerek Ankara'nın taktiklerini kopyaladığını söyledi. İspanya ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğini üstü kapalı olarak eleştiren Dendias, Avrupa Birliği ülkelerinin "Fransa örneğini izlemeleri ve savaş tehdidinde bulunan ülkelere silah satışında bulunmamaları" gerektiğini söyleyerek de ona buna akıl verdi.

 

 

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