  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı koruyacağız

Türkiye dostu Müslüman ülkeden acı haber

3 ülkeyle yeni savunma hattı kurdu hava üstünlüğü sağladı! Türkiye savunma ortağı

Olası bir CHP iktidarını merak eden varsa İzmir'e baksın! Leş kokusu, çöp dağları, akmayan sular, maaş krizi...

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

Tekzip bülteni yine rezil oldu! Sözcü’den ‘yalan yazdık’ itirafı

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu
Gündem Yunanistan yine İsrail’in kucağına oturdu S 300 yerine Davud Sapanı
Gündem

Yunanistan yine İsrail’in kucağına oturdu S 300 yerine Davud Sapanı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yunanistan yine İsrail’in kucağına oturdu S 300 yerine Davud Sapanı

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan, İsrail'den S-300'lerin yerini alacak "Davud Sapanı" (David's Sling) tipi uzun menzilli füze savunma sistemleri almak üzere İsrail ile görüşmeler yürütüyor.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Gazze'de varılan ateşkes Yunanistan'ın İsrail'den hava savunma sistemleri temin etmesi sürecinin yeniden canlanmasına neden oldu.

GÖRÜŞMELER TEKRAR BAŞLADI

Ateşkesin ardından, Yunanistan, İsrail'den farklı savunma sistemleri tedarik etmeye yönelik görüşmelere tekrar başladı. İsrail'den alınacak hava savunma sistemlerinin, Yunanistan'daki eski hava savunma sistemlerini ikame etmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede, OSA-AK ve TOR M1 tipi sistemlerin yerini Spyder sistemlerinin alması, ardından da eski Hawk tipi savunma sistemlerinin yerine Barak MX sistemlerinin kullanılması planlanıyor.

S-300 YERİNE 'DAVUD SAPANI'

Yunanistan, İsrail'den S-300'lerin yerini alacak "Davud Sapanı" (David's Sling) tipi uzun menzilli füze savunma sistemleri almak üzere İsrail ile görüşmeleri yürütüyor.

3 MİLYAR EUROLUK SAVUNMA YATIRIMI

"Aşil Kalkanı" ismini verdiği, uzun vadeli bir silahlanma programını gerçekleştirmeye çalışan Yunanistan, bu çerçevede Batı Trakya bölgesi ile Doğu Ege Adaları için 3 milyar euroluk savunma yatırımı yapmayı planlıyor.

"Ateşle ve unut" Yunanın aklını aldı!
"Ateşle ve unut" Yunanın aklını aldı!

Gündem

"Ateşle ve unut" Yunanın aklını aldı!

Yunan Bakan Dendias: Türkiye’yi örnek almalıyız
Yunan Bakan Dendias: Türkiye’yi örnek almalıyız

Dünya

Yunan Bakan Dendias: Türkiye’yi örnek almalıyız

Yunanistan'dan skandal gösteri. Drone'larla Türk F-16'sını vurdular!
Yunanistan'dan skandal gösteri. Drone'larla Türk F-16'sını vurdular!

Gündem

Yunanistan'dan skandal gösteri. Drone'larla Türk F-16'sını vurdular!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir
Siyaset

Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nda bir sorun olduğu yönündeki iftiral..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23