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Gündem Yunanistan unsurlarınca geri itilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Yunanistan unsurlarınca geri itilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 60 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 18:37:00 -
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 60 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Mart tarihinde Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Çeşme ilçesinde lastik bot içerisinde 28, Seferihisar ilçesinde lastik bot içerisinde 21 ve Dikili ilçesinde can salı içerisinde 11 düzensiz göçmenin Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiğini belirledi. Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik botları ve gemisi tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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